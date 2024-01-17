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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

歐18國發聯合聲明譴責中國對台恐嚇　外交部表感謝：不畏打壓

▲▼外交部召開諾魯與我國斷交說明記者會，外交部政務次長田中光。（圖／記者黃國霖攝）

▲外交部召開諾魯與我國斷交說明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

南太平洋島國諾魯（Nauru）15日宣布與台灣斷交，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）各國共同主席領銜於16日發表聯合聲明表示，他們對於諾魯在選後兩日即選擇轉向中國大陸表示遺憾，並強力譴責中國大陸對台灣的恐嚇及打壓，外交部今日則發新聞稿表達誠摯感謝，強調「民主台灣不畏打壓」。

針對諾魯與台灣斷交一事，「福爾摩沙俱樂部」今日發布聲明表示，首先要恭賀總統當選人賴清德，並對我國在面對中國大陸前所未有的介選干預下，順利完成大選表示肯定。他們對於諾魯在選後兩日即選擇轉向中國大陸表示遺憾，並強力譴責中國大陸對台灣的恐嚇及打壓。

聯合聲明指出，諾魯以聯合國大會第2758號決議為由與台灣斷交，顯示北京當局刻意曲解該決議意圖在國際上孤立台灣，對於中國操弄並用聯合國決議作為武器，以達其擴張圖謀表達嚴正關切；諾魯與台灣斷交的時機，也顯示中國對台灣民主的刻意打壓及恐嚇，以及對全球秩序及區域穩定的直接挑戰。

此外，聯合聲明也指，中國持續利用悖離法治及良善治理的手法在全球南方（Global South）擴張影響力，國際民主陣營應高度關注並攜手因應，以避免對全球夥伴關係產生衝擊，「我們與台灣人民站在一起，並對台灣在威權擴張的前線，勇敢堅持自由民主的生活方式表示敬佩。」

外交部表示，對於歐洲及加拿大跨國國會議員堅定支持台灣民主自由制度，並以具體行動聲援我國，表達誠摯感謝。本次歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」聯合聲明計有來自歐洲議會、德國、法國、義大利、比利時等歐盟會員國、英國、加拿大及瑞士總計18國的共同主席共同發布，代表中國利誘諾魯在我國大選後選擇斷交的手段，不僅無法撼動國人民堅持自由民主的決心，更向世界暴露其威權擴張、挑戰國際秩序的野心。

外交部強調，民主台灣不畏打壓，將持續與歐盟及歐洲國家等理念相近夥伴深化合作，共同守護世界與區域的和平繁榮與穩定。

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