諾魯喊話願學中文！　官員積極表態盼與陸「復交」大推觀光

▲ 諾魯內政部長查梅茵·斯科蒂向大陸喊話希望快點「復交」，歡迎陸客來觀光 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／北京報導

諾魯（陸稱瑙魯）日前宣布與中華民國斷交，表態願與中華人民共和國復交。該國內政部長查梅茵·斯科蒂今（19）日接受央視官媒《新華社》記者專訪時表示，高調喊話期待與中國大陸復交。在中國春節到來之際，歡迎中國大陸遊客來諾魯觀光，並且表達諾魯會加強中文教育，讓更多諾魯人都會說中文。

太平洋島國諾魯15日與我國斷交，諾魯總統阿迪昂（David Adeang）發表全國談話宣布承認中華人民共和國，喊話希望與中國復交。同日，大陸外交部也表態支持復交，並且對於諾魯做出決定表示，讚賞與歡迎，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。

諾魯宣布與我方斷交期間，中國大陸外交部長王毅出訪，並且表態支持，但兩國至今尚未公布正式「復交」，諾魯政府也十分積極，該國高級官員及首次接受大陸官媒《新華社》面對面專訪。

該報導稱，諾魯內政部長查梅茵·斯科蒂接受專訪時表示，「瑙魯期待與中國復交。在中國春節到來之際，歡迎中國遊客來瑙魯觀看傳統舞龍表演，品嘗頂級品質的金槍魚。」

斯科蒂同時身為諾魯的國家遺產和文化部長，她也指出，「瑙魯非常小，是一個少有遊客踏足的地方，遠離大家的視線，基礎設施缺乏」。

▲太平洋島國諾魯（Nauru）的岩岸。（圖／達志影像／newscom）

斯科蒂認為，諾魯雖然不是旅遊勝地，希望能夠推廣旅遊業。加強旅遊合作可以推動人文交流，增進兩國民眾間的瞭解和友誼。

斯科蒂說，「大多數諾魯人都知道中國春節，島上會有舞龍表演，當地小朋友會跟在後面跑鬧。瑙魯人也喜歡中國食物，島上有中餐館。

除了推廣吸引中國大陸遊客來當地觀光，斯科蒂甚至強調，「瑙魯還希望加強中文教育，讓更多瑙魯人學會中文。」整篇採訪報導可以看出諾魯十分積極主動，強烈希望與中國大陸趕快復交。

資料顯示，諾魯共和國位於中太平洋，由一個獨立的珊瑚礁島及周邊海域構成。諾魯陸地面積21.1平方公里，海洋專屬經濟區面積32萬平方公里。行政管理中心在亞倫區。諾魯人口約1.3萬。