科技業裁員再+1！　德軟體大廠思愛普8000員工將離職或人事調整

▲德國商用軟體大廠思愛普（SAP SE）宣布對8000名員工進行人事調整。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

德國軟體大廠思愛普（SAP SE）23日宣布2024年組織重整計畫，作為計畫的一部分將調整8000名員工的職位，或自願領錢離職（buyouts）。截至2023年底，SAP擁有約10萬8000名員工，意味著這次重組將影響逾7%的員工，但公司補充，預計到今年年底前，員工人數應該會保持在相同水準。

根據美媒CNBC報導，SAP管理層的目標是重新進行人事調整，以實現加速公司的成長，部分將透過強化商業人工智慧（AI），持續推動以雲端為中心的布局。SAP在聲明中表示，這項重組計畫所影響的8000個職位中「大部分」將以自願離職和內部技能再培訓的方式進行調整。

報導指出，美國科技業裁員潮自2022年底開始湧現，進入2024年初，裁員趨勢仍在持續，包含Alphabet與亞馬遜（Amazon）都在1月宣布裁員。一年前，SAP表示將裁員3000人，而SAP目前估計2025年的調整後營業利潤將達到100億歐元，由於基於股票的薪酬支出，這比先前的預估減少20億歐元，但SAP認為透過新的重組計畫，讓此預期目標增加了5億歐元。

SAP第四季度收入達到84.7億歐元，其中的44%來自於雲端服務銷售額，相較2019年占比25%已高出不少，且季度收入也大於倫敦證券交易所集團（LSEG）調查分析師預估的83.3億歐元。

►►►裁員潮蔓延！eBay宣布「砍9%正職員工」 上千人丟飯碗