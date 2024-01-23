騰訊旗下「英雄聯盟」開發商將裁員530人　執行長：投資不如預期

▲上海騰訊大樓。（圖／CFP）

文／中央社

路透社今天報導，中國騰訊旗下手遊「英雄聯盟」開發商「拳頭遊戲」（Riot Games）計劃裁員530人，占全球員工數11%。該公司執行長賈德加表示，一些重大投資並沒有獲得預期回報。

報導指出，22日在一個部落格有一封賈德加（Dylan Jadeja）給員工的信，信中透露裁員的消息。

賈德加在信中表示，現時「拳頭遊戲」的焦點不夠清晰，「我們所做的一些重大投資，並沒有獲得我們預期的回報。我們的成本已經增加到不可持續的地步」。

賈德加在另一個部落格中表示，這些改變將使該公司能夠專注於「英雄聯盟」等直播遊戲的產品組合。

報導表示，騰訊於2011年收購了「拳頭遊戲」的多數股權，同時也持有美國電玩遊戲開發商Epic Games的股份。

報導表示，在高通膨下，消費者推遲購買昂貴的網路遊戲或減少持有的遊戲數目，令網路遊戲開發商面臨挑戰。

中國近年加強監管網路遊戲。去年12月中國國家新聞出版署發布「網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，當中提到網路遊戲不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵；所有網路遊戲須設定用戶儲值限額，外界解讀為是要整頓網遊。

意見稿一出震驚網遊產業，相關公司包括騰訊的股價一 度大跌；其後中國官方接連表態支持肯定網遊，令網遊股反彈。

今年1月初外媒引述消息表示，中共中央宣傳部出版局局長馮士新被免職，原因是網路遊戲管理辦法草案造成網遊類股市值重挫。