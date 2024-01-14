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陸失業者「假裝有上班」　每天一早出門「躲進圖書館」耗整天

▲▼陸失業者「每天假裝有上班」　早上出門後「躲圖書館一整天」。（圖／翻攝微博）

▲失業者假裝有上班，但每天出門後就躲進圖書館。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸的失業問題去年開始受到關注，許多失業者不敢讓家人知道自己被裁員，每天一早還是背著公文包出門，假裝有在工作，但其實去的不是公司，而是圖書館。

陸媒《澎湃新聞》訪問了多名遭到裁員，每天躲在圖書館假裝還有在上班的失業者。40歲的莫莉表示，她去年2月被裁員之後，開始頻繁去圖書館，一周待3、4天，「我來這只是純看書，沒有想考證照之類的想法，感覺沒必要了，我再卷，考出10個證照又能怎樣？」

莫莉提到，她從事的是IT產業，在一所知名的資安外企工作了好幾年，但因為這家外企退出公司，所以她被裁員了，這也是她人生中第一次被裁員。

莫莉說，最近幾年她換了4、5份工作，歷經了3次裁員，上一份工作是通路管理，月薪兩萬五千元（人民幣），去年春節之前，她收到郵件，公司調整組織架構，整個部門被裁撤，2月她就被裁了，「裁員之前我就有感覺了，公司空降總經理、裁應屆生，又縮減銷售團隊。」

裁員之後，莫莉只好開始找工作，但一直不順利，她才知道若想要找到工作，必須自降身價，還得幹年輕人不愛幹的活，但就算她已經把薪水降到6000了，面試完之後還是沒有消息。

▲▼陸失業者「每天假裝有上班」　早上出門後「躲圖書館一整天」。（圖／翻攝微博）

莫莉說，她沒跟親戚朋友說自己失業了，只有老公知道，「家裡老人也幫不上忙，何必讓他們擔心，所以每天我依舊早出晚歸，卡著上班時間出門，第一個進去圖書館，下午5、6點走。」

莫莉提到，自己去圖書館只會帶水跟包包，就在那邊看書，偶爾投履歷，最喜歡看人物傳記，比如杜甫傳、蘇東坡傳，「杜甫一生境遇不佳、流離漂泊，看了之後就覺得自己這點事不算什麼。」

莫莉還說，2008年金融危機時，她也失業過幾個月，常來圖書館，在這裡大家各忙各的，誰也不會關注誰，讓她很有安全感，「如果這個世界上有天堂，一定是圖書館的模樣，圖書館就是我們的避風港。」

36歲的易浩去年7月被裁員，他說，一被裁員之後，他首先想到的是，他得去一個地方，消費不能高，還要有網路，環境安靜舒適，想來想去就只有圖書館，「平常只要不面試，我基本都待在圖書館。」

易浩提到，自己跟父母住，不想讓父母知道自己工作沒了，讓父母擔心焦慮，所以每天早上都假裝去圖書館上班，「我以為最多只會待一兩個月，沒想到待了五個月。」

易浩認為，圖書館是個好去處，沒人會管別人在幹什麼，這讓他很放鬆自在，可以做自己的事。他也跟幾位同樣失業來圖書館的人聊天，得出了一個觀察總結，「如果一個人很年輕，座位上有書，應該是學生，可能是大學生在考研；如果一個人桌上全是書，很多專業類書籍，可能是在考證；如果有人只帶了電腦，可能是失業了。」

▲▼陸失業者「每天假裝有上班」　早上出門後「躲圖書館一整天」。（圖／翻攝微博）

易浩指出，工作已經沒有以前那麼好找了，線上招聘平台一些適合的崗位，公司活躍度基本上已經是在半年前了，「前期，我投遞了至少幾十份履歷，但只拿到兩三家企業的面試機會，而且大部分都在線上。」

易浩說，五個月來他總共面試了大概10家企業，直到去年11月才找到了新工作，在一家醫療企業做產品經理，「對於未來，我沒有很明確的計劃，但要開源節流，不能不顧後果去消費。」

31歲的唐婷表示，她大學畢業在深圳一家國際貿易公司入職，剛開始做傳統外貿，後來做跨境電商，換了4份工作，前兩份是自己主動尋求新機會，後面兩份遭遇降薪裁員。

唐婷說，上大學時，她經常去圖書館，養成了習慣，失業之後，待在家裡太苦悶，心理壓力很大，把圖書館當作臨時過渡的庇護所，「這裡環境好，有免費水電，舒適的桌椅，還有網路，學習氛圍好，總的來說，經濟實惠。」

唐婷在圖書館待了好幾個月後，在家人的介紹下進入了一間國企工作，但沒有編制，薪水只有3千元，跟她之前1.2萬元的薪水完全不能比，唯一的優點只有工作強度不大。

唐婷現在一邊準備考公務員，一邊物色工資更高的新工作，下班之後還是會去圖書館，看考公務員的書，看到晚上10點才回家，「圖書館有一個男生全職備考了好幾個月，最近沒看到他了，估計是休息或者『上岸』了。」

唐婷說，她最近有點厭學，持續復習的時間久了，感覺疲憊，「去年沒考上，我累了，休息了一段時間；今年準備新的考試，又開始復習，還得繼續考，考完一個接一個，不知道什麼時候能游『上岸』。」

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