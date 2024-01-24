王志安去年10月就來過台灣！上政論節目大談「白色力量」

▲王志安上政論節目。（圖／翻攝年代向錢看）



記者蔡紹堅／台北報導

中國媒體人王志安（王局）在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上模仿民進黨身障者引起巨大爭議。事實上，這並非王志安第一次登上台灣的節目，早在去年10月，他就曾來台採訪競選活動，還上了電視台的政論節目，在節目上大談「白色力量」的崛起。

王志安去年10月就曾來台灣採訪競選活動，據了解，由於他目前不任職於中國大陸的媒體，且長居於日本東京，因此以「第三地陸籍人士」的方式申請來台觀光，但每一趟在台灣不能停留超過15天。

▼王志安參觀郭台銘連署站。（圖／翻攝王志安YouTube）



不過，王志安該次的採訪並不算太順利，原本他計劃要參觀國民黨、民進黨，以及民眾黨的黨部，但最後只進入了國民黨的黨部，並參觀了郭台銘的連署站。

雖然採訪不順利，但王志安還是上了不少節目，包含網路節目《百靈果》，以及電視台的政論節目《年代向錢看》。王志安當天與多位台灣的名嘴同台，並在節目上大談藍白合、美中局勢等議題。

▼王志安上百靈果節目。（圖／翻攝百靈果）



王志安當時在政論節目上表示，很多人期待藍白合一起就能擊敗民進黨，但可能忘了，柯文哲過去常跟大家講，為什麼需要白色力量，是因為國民黨和民進黨是兩個「爛蘋果」，所以需要一個新生的力量，台灣需要一種完全跟過去不一樣的政治組織。

王志安指出，「他如果跟國民黨合作的話，現在支持柯文哲的那些年輕人，他會去投跟國民黨合作的那個柯文哲嗎？我覺得不會，因為柯文哲告訴年輕人說，民進黨不行、國民黨也不行，那你現在？表面上看1+1大於2，實際上有沒有1.5都成問題。」

返回日本之後，王志安也特別在自己的YouTube節目上分享來台的見聞，他提到，自己移居日本已久，偶爾還是會懷念家鄉中國，在台灣聽見熟悉的中文，看見熟悉的文字，還能吃到熟悉的油條、豆漿、水餃，很大程度緩解了他的思鄉之情。

據了解，王志安原先是中國大陸官媒《央視》的調查記者，採訪及報導的風格都非常尖銳，過去在大陸就引起過不少爭議。後來，王志安遭到大陸全網封殺，無法在各類媒體上曝光，於是移民日本，目前長居東京，經營的YouTube頻道已有119萬訂閱，內容以時事評論、新聞採訪為主。

▼王志安在大陸擔任記者時，曾採訪過「閃電五連鞭」馬保國。（圖／翻攝王志安YouTube）

