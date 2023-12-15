橘色惡魔最後演出淚崩！搭機前感言：即使回到日本，也離不開台灣

記者林育綾／綜合報導

「橘色惡魔」回家了！京都橘高校吹奏樂部昨（14）日晚間帶來最終場音樂會演出，在最後一首演出後，許多同學都不禁落淚，主持同學甚至哽咽到說不出話，表示「我們所有的人，都非常、非常喜歡台灣的朋友們。」今（15）日橘色惡魔們前往桃園機場搭機，吹奏部部長中島也在致詞中提到，此行在台灣感到相當幸福，「即使回到日本，也離不開台灣的感覺。」

▲「橘色惡魔」結束一周來台行程，今搭機返日，離台前不斷對台灣表示感謝及感動。（圖／文化總會提供）

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▲「橘色惡魔」來台最終場音樂會演出時，許多同學在最後一首歌曲淚灑舞台。（圖／文化總會提供）



橘色惡魔在14日晚間於國家音樂廳帶來最終場演出「活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！日本京都橘高校吹奏樂部 2023來台音樂會」，總共演出13首座奏曲目、9首行進管樂歌曲、1首安可曲〈愛的讚歌〉，全程2小時的演奏毫無冷場。

▲「橘色惡魔」14日最終場音樂會演出，全程2小時毫無冷場。（圖／文化總會提供）

在最後一首演出結束後，許多同學都不禁感動流淚，負責主持的同學更在介紹安可曲時，哽咽到說不出話，並對在場的觀眾說道，「我們（橘高校吹奏樂部）所有的人，都非常、非常喜歡台灣的朋友們。」

▼「橘色惡魔」在最終場音樂會演出時，哽咽到說不出話。（圖／文化總會提供）



7天行程畫下圓滿句點，今（15）日橘高校吹奏樂部師生搭機離台，上午先至昇恆昌內湖旗艦店補齊伴手禮，隨後前往桃園機場，現已在返回日本的途中。出境前，全體師生一起大喊「台灣Bye Bye！下次見～」

▲▼橘色惡魔結束來台一周行程，搭機前先補齊伴手禮。（圖／文化總會提供）

而橘高校吹奏樂部的中島部長，更首度準備了英文的致詞，感謝台灣的照顧，致詞提及這一周以來感到相當幸福，從台灣得到許多溫馨的加油和能量，「即使回到日本，也離不開台灣的感覺。」也表示回到日本後，會繼續努力演出，傳遞能量和微笑，期待不久的將來跟台灣再相見。

▼「橘色惡魔」中島部長致詞時感謝台灣，提到在台灣獲得很多幸福和正能量。（圖／文化總會提供）



中島部長致詞內容：

再次感謝大家邀請我們來台灣，以及這一周以來的照顧，謝謝。

我們感到相當幸福，因為從台灣得到許多溫馨的加油和能量，即使回到日本，也離不開台灣的感覺。

為了回報給予我們力量的台灣朋友，我們會繼續努力在日本演出，透過演出傳遞能量和微笑。

我們愛台灣的一切，謝謝，期待在不久的將來再見。

我們要回日本了，而你們在台灣，雖然有一段距離，但音樂維繫著彼此的距離。

▲▼橘色惡魔搭機返回日本。（圖／文化總會提供）

▼橘色惡魔結束來台行程，返日前不斷對台灣表示感謝及感動。（圖／文化總會提供）

