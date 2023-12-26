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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翡翠騎士公演當眾唸出蔡英文賀電！　文總秘書長出席演出打氣

▲▼東京農業大學第二高等學校吹奏樂部12月23、24日舉行年度公演，總統蔡英文特別致上賀電，文化總會秘書長李厚慶也受邀出席欣賞演出。（圖／文化總會）

▲東京農業大學第二高等學校吹奏樂部12月23、24日舉行年度公演，總統蔡英文特別致上賀電，文化總會秘書長李厚慶也受邀出席欣賞演出。（圖／文化總會）

記者陶本和／台北報導

東京農業大學第二高等學校吹奏樂部10月到台灣參與國慶演出，掀起「翡翠騎士」熱潮，12月23、24日校方舉行年度公演，總統蔡英文特別致上賀電，文化總會秘書長李厚慶也受邀出席欣賞演出，除致贈總統府行李吊牌小禮物，也到後台為學生加油打氣，讓翡翠騎士驚喜連連。

東京農大二高吹奏樂部於演出現場唸出蔡英文的賀電，台日情誼感動現場觀眾。此外，吹奏樂部顧問樋口一郎與李厚慶於演出前相見歡，相互致贈台日伴手禮，樋口一郎也特別帶李厚慶到後台，驚喜探班為學生加油打氣；而李厚慶更特別致贈總統府行李吊牌給148位演出學生，「希望你們下次用這個行李吊牌，再回來台灣」，並用小號演奏聖誕歌曲，致上平安夜祝福，讓農大二高吹奏樂部學生直呼感動。

吹奏樂部老師星野昌一說，今年對農大二高吹奏樂部是很特別的一年，尤其參與台灣的10月國慶演出，學生原本都非常緊張，因為是農大二高吹奏樂部成立62年來首度海外公演，「不確定是否會受到台灣民眾喜愛」，不過從一抵達台灣機場，以及短短六天的7場演出，都受到台灣民眾的熱情歡迎，讓師生感到溫暖和感激，也在台灣學習很多；東京農大二校高加藤秀隆表示，感謝台灣的熱情支持，國慶演出的美好經驗讓學生終生難忘。

▼ 「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏部，今年參加國慶大會學生樂旗交流演出。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 國慶大會學生樂旗交流演出，「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏部 。（圖／記者李毓康攝）

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部於12月23、24日舉行第66屆定期演奏會，邀請文化總會秘書長李厚慶前往高崎藝術劇場欣賞演出，除了管樂演奏，更融入歌劇「西貢小姐」等舞蹈，改編曼哈頓奇緣和紅髮安妮音樂劇，精彩演出獲得全場熱烈掌聲。

李厚慶表示，「翡翠騎士」在今年國慶大會的精彩演出震撼台灣民眾，農大二高吹奏樂部師生都留下美好的台灣印象，返日前在機場高喊「我愛台灣」，更邀請他出席12月農大二高吹奏樂部年度公演，展現台日情誼。這次他應邀前往東京欣賞公演，再次見證他們的高水準演奏實力，更驚喜的是，在公演中看到融入戲劇和舞蹈的創意，非常期待未來再邀請「翡翠騎士」來台演出，他也強調，文化總會將持續努力，推動台日文化交流。

▼東京農業大學第二高等學校吹奏樂部12月23、24日舉行年度公演，總統蔡英文特別致上賀電，文化總會秘書長李厚慶也受邀出席欣賞演出。（圖／文化總會）

▲▼東京農業大學第二高等學校吹奏樂部12月23、24日舉行年度公演，總統蔡英文特別致上賀電，文化總會秘書長李厚慶也受邀出席欣賞演出。（圖／文化總會）

▼「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏部受邀出席今年國慶表演，並進行學生樂旗交流 。（圖／記者李毓康攝，下同）

▲▼國慶大會學生樂旗交流演出，「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏部。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國慶大會學生樂旗交流演出，「翡翠騎士」日本東京農業大學第二高等學校吹奏部。（圖／記者李毓康攝）

▼「翡翠騎士」在雙十國慶登場。（圖／記者湯興漢攝，下同）

▲▼雙十國慶表演–翡翠騎士。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼雙十國慶表演–翡翠騎士。（圖／記者湯興漢攝）

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