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日舞團avantgardey合體跳保庇！首波宣傳片出爐　王彩樺：永生難忘

記者林育綾／綜合報導

文化總會為製作除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，先前邀請日本超人氣舞團avantgardey來台，為節目拍攝獨家內容，avantgardey當時指定〈保庇〉一曲表演，更與王彩樺合拍宣傳影片，讓王彩樺也興奮表示，這次的合作真的是「永生難忘」，尤其女兒得知時也超級羨慕，大誇她「超級幸運又厲害」！

《2024 WE ARE我們的除夕夜》規劃9大主題、超過10組大咖歌手、表演團體等，呈現跨界音樂內容的多元樣態，2023年邀請「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部表演，引發熱烈討論，2024則邀請同樣來自日本，風靡全球的超人氣舞團avantgardey參與節目錄製。

▲▼日本超人氣舞團avantgardey與王彩樺合體，首波宣傳片出爐。（圖／翻攝自文化總會YouTube）

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▲▼日本超人氣舞團avantgardey日前來台，為《2024 WE ARE我們的除夕夜》錄製節目。（圖／翻攝自文化總會YouTube）

▲▼日本超人氣舞團avantgardey與王彩樺合體，首波宣傳片出爐。（圖／翻攝自文化總會YouTube）

為打造屬於台灣味的除夕節目，製作單位挑選數首歌提供avantgardey表演曲目選擇，她們聽到王彩樺〈保庇〉非常喜歡，立刻決定以此作為舞蹈音樂，並與王彩樺合作唱跳拍攝宣傳影片。

有「台灣濱崎步」之稱的王彩樺興奮表示，「我這輩子最紅的歌就是〈保庇〉了，這次配合國際很夯的舞團avantgardey造型打扮成妹妹頭，並且與她們年輕人一起跳舞，讓我變得更年輕外，真的是永生難忘。」

▲▼王彩樺與日舞團avantgardey合體，首波宣傳片出爐。（圖／文化總會提供） 

▲王彩樺與日舞團avantgardey合體，她興奮直說「永生難忘」。（圖／文化總會提供）

▲▼王彩樺與日舞團avantgardey合體，首波宣傳片出爐。（圖／文化總會提供）

▲王彩樺與日舞團avantgardey合作，女兒後續得知後也超羨慕。（圖／文化總會提供）

王彩樺也透露在錄製前與avantgardey聊了哪些話題，是否有向她們介紹自己被稱作「台灣濱崎步」？王彩樺笑說有點難為情，不過有給avantgardey觀看女兒庭庭的跳舞影片，團員們直誇女兒「卡哇伊」又漂亮。由於拍攝前須保密，王彩樺事後才告知女兒她與avantgardey合作，讓女兒們相當羨慕，也稱讚王彩樺「很厲害又幸運」。

而這次與avantgardey一起大跳「保庇舞」，王彩樺說先前看過她們的表演影片，整齊劃一舞風，充滿「魔性」的魅力，非常吸睛，這次她也特別調整節奏，配合avantgardey，將媽媽舞風變成張力十足的舞蹈。

《2024 WE ARE我們的除夕夜》除了邀請王彩樺與avantgardey共同拍攝宣傳影片外，王彩樺也將在節目中的單元主題「經典歌廳秀」，首次與女兒庭庭一同演出，她開心表示，「這算是獨家表演，我跟女兒都非常重視這次在節目中的表現，絕對不會讓大家失望，請大家敬請期待喔！」

▲▼王彩樺與日舞團avantgardey合體，首波宣傳片出爐。（圖／文化總會提供）

▲王彩樺與avantgardey共同拍攝宣傳影片外，也將在節目中的單元主題「經典歌廳秀」首次與女兒庭庭一同演出。（圖／文化總會提供）

《WE ARE我們的除夕夜》由文化總會邀集影視音與藝文界的卡司團隊，製作全新型態的音樂節目，2023年除夕夜在官方頻道播出時，超過25萬人線上觀看，首播交出亮眼成績。今年「台饒勢力」由大支、小卡比、潮州土狗、阿跨面、Yappy、桃子新舊世代嘻哈饒舌歌手接力開唱；「經典歌廳秀」邀請陳雷、葉璦菱、王彩樺等歌手，復刻秀場文化、演唱必唱曲目；「流量新生代」特別找來2023年夏天登上美國達人秀的日本avantgardey，一舞驚豔全球，將帶著觀眾一起迎接龍年到來。

2024年《WE ARE我們的除夕夜》將於2/9（五）晚上8點至12點，在華視主頻道、中華電信MOD，以及文化總會YouTube、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus、Yahoo TV等網路平台播出。

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