藍委推修法讓核電廠延役　侯友宜挺：與世界潮流同步

▲侯友宜於市政會議會後接受媒體訪問 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委昨天宣示將針對「核子反應器設施管制法」推動修法，不再設定核電廠延役申請期限，為核電廠延役問題解套，並喊話在野合作。對此，新北市長侯友宜24日表示，在供電無虞下，必須「以核減煤」，達到永續轉型，讓台灣跟世界潮流一樣，也能夠節能減碳。

國民黨多位立委召開記者會表示，有鑒於國內電力需求攀升，並跟上國際「淨零排碳」、「重啟核能」政策趨勢，宣示未來推動修法解套核電廠延役，針對「核子反應器設施管制法」第六條修正，修正後不設定延役申請期限，由主管機關審核，在加強檢視核能安全無虞後運轉，同時達到國際氣候承諾目標與解決國內能源需求攀升。

侯友宜表示，能源轉型現在是一個國際趨勢，因為氣候變遷的問題，所以在很多的國際氣候變遷委員會裡面都有特別談到，很多先進國家已經把核電列為乾淨能源的一種，他也曾經提出過在供電無虞底下，他們必須要以核來減煤，達到永續轉型。

侯友宜強調，在供電無虞的過程當中，要使用核電一定要注重核安，核安一定要把關好，希望大家都有共識，讓整個全國的供電是無虞的，讓台灣也跟世界潮流一樣，也能夠節能減碳。

另，針對新國會在野期盼推動不在籍投票，侯友宜說，在台灣民主進步的過程當中，更應該傾聽民意，然後能夠納入更多的民主化來支持整個投票的行為，只要往好的方向走，都樂觀其成。