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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴新北議會補「施政報告」？　侯友宜：尊重議會所有決定

▲▼ 新北市長侯友宜接受媒體聯訪 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市長侯友宜接受媒體聯訪 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市議會今（23日）舉行臨時會，先前綠營要求新北市長侯友宜赴議會補做「施政報告」，藍營雖認為綠營有政治意圖，但也願釋出善意，若綠營專注市政議題，願意變更議程邀請侯「讓你問到飽」。對此，侯友宜表示，「所有事情都遵照也尊重議會的所有的決定，市府會全力的配合，完全尊重議會」。

新北市議會今舉行臨時會，首先將確認議程，對於綠營要求侯友宜赴議會補做「施政報告」，有藍營議員私下透露，侯回歸市政後，積極修補府會關係，對於親赴議會施政報告的要求不排斥，看今日藍綠是否達成共識，詳細議程，今日下午大會將做確認。

侯友宜今出席「新北市各界慶祝113年農民節大會」，對於是否到議會做「施政報告」，侯友宜說，「所有事情都遵照也尊重議會的所有決定，市府會全力的配合，完全尊重議會」。

另，對於新北市29區「行動治理座談」今年時程提早，侯友宜表示，行動治理往年都大概這個時候陸續辦，行動治理他要聽聽里民的聲音以及里長關心的事情，他們的小事情就是市府的大事情，要趕快解決。

侯友宜提到，行動治理在下個禮拜就會開始啟動，希望解決各區公守所面臨的困境，解決里長需要市府立即能夠處理的事情，希望讓新北市小事情大事情都能夠齊頭並進。 

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