外遇後真的「回不去」嗎？心理師分享療癒心法　重建信任感

▲遭遇外遇、背叛後，還有可能重建信任感嗎？（示意圖／CFP）



記者林育綾／綜合報導

知名電視劇《犀利人妻》描述外遇情節，當時一句台詞「我回不去了」爆紅成為名場面，道出被背叛後的傷痛。關係發生外遇後，真的回不去嗎？心理師林萃芬認為「痛苦不應該是終點」，在每段外遇背後，其實都藏有深層的心理需求與徵兆，透過療癒，依然有機會重建自我價值與關係的信任感。

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▲《犀利人妻》名場面「可是瑞凡，我回不去了」道出被背叛的傷痛。（圖／翻攝自YouTube完全魚路頻道／《犀利人妻》畫面）



諮商心理師林萃芬撰寫「洞察人心」系列書籍，獲得數10萬讀者熱烈迴響，如今再出新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》，深入分析每個人最害怕的「外遇」背後的心理動機，究竟為什麼外遇會發生？該如何療癒情感創傷、重新找回自我價值，甚至重建信任感，她都逐步的在書中分享。

林萃芬認為，不論是哪種形式的外遇，都代表了對感情的背叛和對伴侶的傷害；因此，療癒這些創傷不只需要時間，同時也需要採取正確的態度和方法。

出版社提到，這本書是針對經歷了伴侶不忠、尋求療癒情感創傷、渴望重建信任的人的禮物。它不僅是一本關於外遇的書籍，更是一本關於自我成長、關係提升，甚至如何在困難中找到新生活的指南。無論是受到背叛的一方，還是希望深入瞭解人心、提升人際溝通能力的讀者，都可以從中得到收穫。

▲諮商心理師林萃芬新書《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》幫助讀者重建內心。（圖／時報出版）

書中提供一系列實用而有效的方法，以溫柔堅定的引導，幫助受傷的心靈，在理解和接納中找到力量，讓關係能在真誠和寬容中重建。林萃芬強調理解與接受情感創傷的重要性，並提倡面對真實的自我，學會溝通與傾聽，原諒也是重獲幸福的必經之路。

《從外遇洞察人心：療癒創傷與重建信任》將由時報出版發行，預計1月23日起在各大書店通路開放預購。