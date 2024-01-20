激戰車行老闆「套子掉深處」…2寶媽羞喊：我很容易受孕　夫怒告

▲高雄人夫發現妻子和機車行老闆上摩鐵，還討論避孕失敗的性愛過程。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫發現妻子偷吃機車行老闆，兩人在摩鐵激戰後，還因為避孕失敗討論「你剛剛套子沒戴好，被擠到最裡面去了」、「明天要買避孕藥了，我很容易受孕」，而小王發現姦情曝光，竟不以為意，繼續詢問人妻「那我以後用我自己帶的保險套呢，應該就沒問題了」，讓人夫氣炸，將小王告上法院。橋頭地院審理後，認定小王侵害配偶權，要賠26萬元。可上訴。

人夫主張，他和妻子結婚7年多，有兩個小孩，小王明知妻子已婚，卻在去年5月10日傍晚6點多，在摩鐵和妻子發生2次性行為，還沒做避孕措施，被他發現後，小王仍不知悔改，繼續邀約妻子上床，讓他精神承受極大的痛苦，要向小王求償50萬元。

全案審理時，小王未出庭，也沒有提出書狀做何聲明或陳述。法官查看小王和人妻的訊息，人妻表示「你剛剛套子沒戴好，被擠到最裡面去了，拿出來精液都流光了」、「明天要買避孕藥了，我很容易受孕」，小王則道歉說「對不起啦…下次會戴好」，人妻隔日再傳送避孕藥照片1張，可見兩人確實發生性行為，且過程中避孕措施失敗。

法官指出，當人妻告知小王「我老公知道了」，小王起初雖回答「幫我跟他道歉啦…我也不知道會發生這種事情」，但隨後又說：「那我以後用我自己帶的保險套呢，應該就沒問題了」、「其實我蠻想跟妳固定的，妳覺得怎摸樣？」，繼續調情、邀約人妻，已破壞人夫的婚姻幸福，審酌小王經營機車行等情，判他要賠人夫26萬，全案還可上訴。