中國留學熱降溫　專家稱受疫情與國際關係影響

▲近幾年中國著名大學的留學人數大幅下挫。（圖／CFP，下同）



文／中央社

中國知名理工科大學的出國留學人數驟降甚至銳減2/3，專家分析，這是受到疫情與國際關係變化的影響，並說當前中國的科技實力仍遜於美國，應鼓勵更多學生負笈海外。

中國媒體澎湃新聞23日報導，中國教育發展策略學會學術委員會委員陳志文表示，研究發現，近幾年清華、中科大、西工大、北航等著名理工科大學的留學人數大幅下挫，甚至驟減2/3。

他說，目前在美國、英國、加拿大等中國學生留學目的國，中國正失去第一生源國地位，讓位給印度，「幾乎在所有西方國家，中國留學生都出現了人數下滑或者增長乏力，印度則在全面趕上」。

北京清華大學黨委組織部副部長、學生職涯發展指導中心主任張超則說，出國留學率變化的轉折點發生在2020年，影響因素主要有二，首先是疫情影響學生出國，還有就是國際關係的變化。

張超表示，當理工科學生申請攻讀電腦等敏感專業，美國簽證辦理變得困難，客觀上會導致這部分學生出國比例下降。

他說：「疫情前留學，清華出國的學生70%是去美國，去的人比較多的大學是美國哥倫比亞、卡梅隆、史丹佛等大學；疫情後出國的學生中，只有50%是去美國，學生去的最多的高校是新加坡國立大學等。」

陳志文也認為，出國留學率整體下降，從外因看，美國帶領西方已開發國家圍堵中國是重要的原因。

至於網傳「出國等於不愛國」，陳志文表示，堅決反對妖魔化和污名化出國留學，並說反對家長砸鍋賣鐵送子弟到海外求學，但如果有條件，一定要出國看看。

張超則說，當前中國的科技實力仍遠遜於美國，所以中國必須拓展更大程度的人文與科技領域的國際交流，「從我個人的觀點，我們現在出國的人不是太多了，而是太少了」。