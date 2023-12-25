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全世界不再學中國話？南韓赴陸留學生數「暴跌8成」　疫情成分水嶺

▲▼南韓大學生展開留學生活。（示意圖／CFP）

▲南韓大學生展開留學生活。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

過去一段時間，全球曾掀起「學習中國話」熱潮，遠赴中國的留學生數成長，包括經濟高度依賴中國市場的南韓也是如此。然而，在全球步出新冠疫情陰霾後，南韓卻發現，前往中國留學的南韓學生人數只剩下6年前的5分之1，且占比是19年以來的新低。專家指出，是深受「反中情緒」所影響。

根據《韓聯社》，南韓教育部今（25）日公佈「國外高等教育機關韓國人留學生現況」，以今年4月1日做為統計標準，發現前往中國攻讀大學、研究所，或是學習中文的南韓留學生數只剩下1萬5857人，與一年前的1萬6968人相比減少了6.5%，更是2017年（7萬3240人）的5分之1，6年來的跌幅高達78.3%。

南韓教育部從2001年展開統計，當時前往中國的南韓留學生數為1萬6372人，至2009年為6萬6806人，且每年呈現上漲趨勢，並在6萬多人之間徘徊，直到2017年更是突破7萬人以上，然而2018年下跌至6萬3827人以後，便連續6年呈現下跌狀態，而這之間還經歷了新冠疫情的摧殘。

至於前往中國的南韓留學生人數，在全體海外留學生的占比中，也呈現下滑狀態。今年南韓所有海外留學生（12萬3181人）當中，前往中國的留學生只占12.9%，與一年前相比下滑0.7個百分點，也是繼2004年（12.6%）以後的新低。

▲▼中國北京鐘樓、鼓樓被皚皚白雪覆蓋。（圖／CFP）

▲北京鐘樓、鼓樓被皚皚白雪覆蓋。（圖／CFP）

其實過去，南韓也曾受到全球中國熱的影響，掀起「前往中國留學」的流行趨勢，2017年前往中國留學的南韓學生更占總體海外留學生的30.5%，等於每3名海外留學生就有1人在中國留學；然而，從2018年便開始滑至28.9%、2019年下跌至23.8%，2021年更是跌破20%防線，只剩下17.2%。

報導分析，南韓前往中國的留學生人數不如預期，主要是受到中國經濟成長趨緩的影響，加上過去在新冠疫情時期，中國實施標榜「清零」的嚴格防疫措施，限制居民出入。

南韓龍仁大學中文學系教授朴勝贊表示，「在新冠疫情時期，原本在中國留學的韓國留學生返回國內，聽取線上課程，然而此後他們卻已經失去再度回到中國聽課的理由。而且最近，因為對中國的不信任與反感變得更嚴重，導致如今已不再盛行前往中國留學。」

朴勝贊強調，「其實不是只有我國（南韓）如此！光是美國前往中國的留學生數，也是正在大幅下跌。」

美媒《紐約時報》指出，在新冠疫情以前，美國2019年前往中國的留學生數達到1萬1000多人，然而目前僅剩下350人，等於4年來下跌97%。

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