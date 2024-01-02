未婚妻留學時「爽玩多人運動」　他見極樂片崩潰：快吐了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友原本計畫去年（2023）年底結婚，沒想到意外得知未婚妻在留學期間大玩多人運動，極樂片還流出，雖然兩人當時只在曖昧階段，不過他仍難以接受，甚至有了悔婚的念頭，不禁淚嘆「整個人有點被掏空的感覺。」

網友前陣子在Dcard發文提到，他和未婚妻在大學時期就認識，原本曖昧的兩人就有在一起的打算；但由於女方要到國外留學1年，他也剛好要當兵，所以便延後交往。

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近幾年，穩定交往的小倆口也有步入婚姻的想法，他直言，「5月中有看好房子，7月我求婚成功，原本打算12月結婚的，結果上周六我朋友偷偷密我，說他在網路上看到我女友的性愛影片。」

起初，原PO並不採信，直到對方將影片傳來，他頓時震驚不已，「影片裡就是我女友本人，應該是她在留學時候拍攝的，背影是她的租屋處，當時我會跟她視訊所以認得出來，而內容是她與兩個在國外認識的男生3P，我當下看到直接快吐出來。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

事後，男網友直接找女友對質；對方則連連道歉，也強調那是很久以前的事了，況且兩人當時也不是情侶關係，所以不能算出軌或偷吃，這讓他不以為然，傻眼直呼「那時候明明就很曖昧，我是為了等她留學完才延後告白的。」

對此，原PO心痛直言，「我完全過不了這個坎，而且影片中她跟那兩個男生還無套，但跟我做時都是戴套的，還說要等結婚、確定生小孩後才能無套。現在有點無法面對她，整個人有點被掏空的感覺，看著她就像看陌生人一樣。」

而網友們看完紛紛回應，「確定只有留學時期喜歡多人運動，你再好好想一想唷。這麼碰巧朋友突然看到，這麼剛好準備要結婚了，應該是有人看不下去，現在想救你吧」、「你沒問題，正常男人都接受不了」、「聽哥的，分了啦！這種疙瘩一輩子，忍一時未來還是會狂風暴雨，而且她會這樣玩，你怎麼知道未來不會」。

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