25歲女控告父母不出留學費！求分房產　父嘆：已幫她還債222萬元

▲上海一25歲女子因不滿父母不願出留學費用，憤而提告。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

上海寶山法院近日審結一起共有案例。一25歲女子小田（化名）因留學經費等問題，要求分割與父母共有的房屋，以獲得折價款，因遭其拒絕故告至法院。不過因證據不足，加上田姓夫妻幫小田還債後，已無力支付折價款，法院駁回小田的控告。

據《澎湃新聞》報導，昨（20）日法院表示，小田是田姓夫妻的獨生女。她的爺爺、奶奶在老宅動遷後，獲得了位於寶山區的一棟房子。小田16歲時，房屋變更登記為「田姓夫妻及小田三人」共同擁有。爺爺過世後，房子由奶奶一個人居住至今。

小田因留學、擇業等問題2021年和父母發生爭執，並離家在外租房生活。小田想要分割共有的房屋，但父母拒絕。同年7月，田姓夫妻和她簽署了一份《協議》，待小田奶奶「百年」後，父母會將該房屋出售，而小田將會分得相應房款。

▲小田要求父母支付該房屋三分之一的折價款給她。（示意圖／CFP）

小田表示，出國留學是自己多年的夢想，父母卻不肯提供資金協助。於是她只好向父母提出，將該房屋共有部分出售，或由其出資購買自己的那部分，為此提供她留學的資金，但父母堅決不同意。

小田就以急需資金留學、生活等為由，將父母告至上海寶山法院，請求分割該房屋，並要求父母應買下她共有的部分房屋，支付她共有房屋價值三分之一的金額。

報導指出，田姓夫妻表示，這幾年來幫小田償還大大小小的債務，共計金額約50萬元（人民幣，下同，約台幣222萬元），早已無力支付小田該房屋的折價款，「自三人取得房屋產權起至今，家庭關係沒有變化，沒有喪失共有基礎，也沒有需要分割的重大理由。」

田姓夫妻補充說道，「我們也積極地為小田聯繫留學學校，但小田因不滿意學校排名等問題拒絕。」目前夫妻倆也無力支付取得房屋後的折價款，因此不同意小田的要求。

最終法院審理，本案房屋目前不存在分割的約定或法定情形，且房屋原產權人奶奶仍實際居住在內，駁回了原告小田的全部請求。一審判決後，小田不服提出上訴，二審維持原判。