單親媽求大眾捐款220萬「讓女兒留學名校」　全場酸爆：臉皮真厚

▲大陸一名鄭姓女子為了籌措女兒留學的費用，希望有好心人能夠捐款。（圖／微博）

圖、文／CTWANT

大陸湖南有一名女子近日求助，她說這些年已經為女兒留學的事情花了人民幣110萬（約新台幣485萬），如今女兒考上全球排名前20的頂尖學校，但以她單親媽媽的身分，就算省吃儉用也無力負擔一年人民幣50萬（約新台幣220萬）的學費，希望好心人能夠捐錢，助其女兒在美國讀名校。消息一出，卻是引來群嘲，也根本沒有人捐款。

據網易號報導，來自湖南婁底的媽媽鄭曼文說，自己與第一任丈夫生了個女兒叫做「小潔」，但也是在有了孩子之後，生活的重擔漸漸壓垮他們，最後則以離婚收場。恢復單身生活的她，後與第二任丈夫「小錢」相識了，小錢和前夫十分不一樣，不但體貼且又多金，常年在中越邊境做生意的他，身價不斐，也是與小錢再婚後，鄭曼文就過了無憂無慮的富太太生活。

但鄭曼文卻為了想維持這樣的豪門生活，深怕一不小心又會回到以前的苦日子，所以選擇把女兒交給自己的父母帶，等到小潔到了上高中的年紀，鄭曼文心裡一直覺得虧欠孩子，於是選擇把她接來和自己一起生活。

之後小潔提出想出國讀書的想法，鄭曼文因為對孩子很愧疚，所以便全力支持女兒，這時老公也沒有什麼意見，但當學校都找好了，老公又突然變卦了「國外的學校都是燒錢的，沒必要讓小孩上那麼貴的，我是不會供的！」

夫妻倆更因為這件事情徹底鬧翻，沒多久2人就離婚了，離婚之後，鄭曼文被分到了人民幣50萬（約新台幣220萬）的現金，以及市區的2間房子與1輛名牌車，只可惜這些年為了女兒在國外讀書的學費以及生活開銷，鄭曼文已經把家產花得差不多了。

如今女兒考上加州大學聖地亞哥分校的化學系，也就是全球排名前20的頂尖學校，但以她單親媽媽的身分，就算省吃儉用也無力負擔大學四年的學費，走投無路之下，她只好找前夫幫忙，但第一任丈夫也只籌到了人民幣16萬（約新台幣70萬），遠遠不夠。

於是鄭曼文聯繫了電視台，懇求大眾捐款，並留下了自己的銀行卡號，但此舉引起的卻是群嘲，根本沒有人捐款，網友紛紛怒批她臉皮真厚，還有人笑說「我想換一輛勞斯萊斯，有人捐款嗎？」

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