　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

單親媽求大眾捐款220萬「讓女兒留學名校」　全場酸爆：臉皮真厚

傾家蕩產供讀書！母現求捐款讓女兒讀一年學費220萬名校　引網群嘲：臉皮真厚

▲大陸一名鄭姓女子為了籌措女兒留學的費用，希望有好心人能夠捐款。（圖／微博）

圖、文／CTWANT

大陸湖南有一名女子近日求助，她說這些年已經為女兒留學的事情花了人民幣110萬（約新台幣485萬），如今女兒考上全球排名前20的頂尖學校，但以她單親媽媽的身分，就算省吃儉用也無力負擔一年人民幣50萬（約新台幣220萬）的學費，希望好心人能夠捐錢，助其女兒在美國讀名校。消息一出，卻是引來群嘲，也根本沒有人捐款。

據網易號報導，來自湖南婁底的媽媽鄭曼文說，自己與第一任丈夫生了個女兒叫做「小潔」，但也是在有了孩子之後，生活的重擔漸漸壓垮他們，最後則以離婚收場。恢復單身生活的她，後與第二任丈夫「小錢」相識了，小錢和前夫十分不一樣，不但體貼且又多金，常年在中越邊境做生意的他，身價不斐，也是與小錢再婚後，鄭曼文就過了無憂無慮的富太太生活。

但鄭曼文卻為了想維持這樣的豪門生活，深怕一不小心又會回到以前的苦日子，所以選擇把女兒交給自己的父母帶，等到小潔到了上高中的年紀，鄭曼文心裡一直覺得虧欠孩子，於是選擇把她接來和自己一起生活。

之後小潔提出想出國讀書的想法，鄭曼文因為對孩子很愧疚，所以便全力支持女兒，這時老公也沒有什麼意見，但當學校都找好了，老公又突然變卦了「國外的學校都是燒錢的，沒必要讓小孩上那麼貴的，我是不會供的！」

夫妻倆更因為這件事情徹底鬧翻，沒多久2人就離婚了，離婚之後，鄭曼文被分到了人民幣50萬（約新台幣220萬）的現金，以及市區的2間房子與1輛名牌車，只可惜這些年為了女兒在國外讀書的學費以及生活開銷，鄭曼文已經把家產花得差不多了。

如今女兒考上加州大學聖地亞哥分校的化學系，也就是全球排名前20的頂尖學校，但以她單親媽媽的身分，就算省吃儉用也無力負擔大學四年的學費，走投無路之下，她只好找前夫幫忙，但第一任丈夫也只籌到了人民幣16萬（約新台幣70萬），遠遠不夠。

於是鄭曼文聯繫了電視台，懇求大眾捐款，並留下了自己的銀行卡號，但此舉引起的卻是群嘲，根本沒有人捐款，網友紛紛怒批她臉皮真厚，還有人笑說「我想換一輛勞斯萊斯，有人捐款嗎？」

延伸閱讀
店員將「2枚鑽戒」當垃圾丟棄！當事人報警處理　陸海底撈回應了
屁孩火燒家樂福　祝融肆虐賣場畫面曝光…店員直接看傻
國軍尪深夜被搖醒…嬌小妻「要吃這個」！不滿意衣架痛打　他崩潰求離婚

ET快訊
五月天陷疑假唱風波　阿信直球反擊了！
國中畢旅4萬7千元！家長轟「扭曲孩子價值觀」　前導遊說公道話
鋁合金大廠遭爆欠薪、拖欠下游貨款　廷鑫緊急發重訊回應
歡慶中華隊3連勝！　4大超商優惠出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子銀行帳戶突然冒出4410萬　驚嚇PO網求救「怎麼回事？」

單親媽求大眾捐款220萬「讓女兒留學名校」　全場酸爆：臉皮真厚

鮮肉醫生顏值激似男模！婆媽掛號排隊「打卡」　本人遭肉搜曝光

香港斑馬線「超貼心」！他好奇問：是為低頭族設計嗎　港人解答了

女大生挖到「人參」咬一口！中毒昏迷17小時　專家一看嚇：很危險

全球首座「第四代核電廠」在大陸商轉　國產化超過90%

壯漢裸半身「騎坐在老人背上」！　只因對方講電話太大聲

才把中國降評！穆迪再將香港、澳門評級展望降至「負面」

婆婆太黏兒子「每天視訊」撒嬌！人妻不滿還被怪小心眼　怒提離婚

中國民眾錢進長期存款　銀行利率卻愈來愈低

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

開輔助駕駛疑未注意路況　休旅車猛撞緩撞車釀2傷

設計師親測「染髮後泡海水」　深藍髮大褪色...漂過更明顯

寶貝來電！她溫柔嗲音+疊字　一掛斷秒切超派不耐煩真音

Toyz上訴被打槍理由曝光　「運輸又販賣」60萬毒品！嚴重危害社會

爸高招模仿兒大哭+擺腿　媽：哄孩子睡覺氣勢要有

阿法哥疑闖紅燈不禮讓行人　衝下車亂譙嗆夫妻：青瞑喔

女子銀行帳戶突然冒出4410萬　驚嚇PO網求救「怎麼回事？」

單親媽求大眾捐款220萬「讓女兒留學名校」　全場酸爆：臉皮真厚

鮮肉醫生顏值激似男模！婆媽掛號排隊「打卡」　本人遭肉搜曝光

香港斑馬線「超貼心」！他好奇問：是為低頭族設計嗎　港人解答了

女大生挖到「人參」咬一口！中毒昏迷17小時　專家一看嚇：很危險

全球首座「第四代核電廠」在大陸商轉　國產化超過90%

壯漢裸半身「騎坐在老人背上」！　只因對方講電話太大聲

才把中國降評！穆迪再將香港、澳門評級展望降至「負面」

婆婆太黏兒子「每天視訊」撒嬌！人妻不滿還被怪小心眼　怒提離婚

中國民眾錢進長期存款　銀行利率卻愈來愈低

台灣人慶生「必出現1物」讓陸女驚呆了　過來人點頭：真的是經典款

女子銀行帳戶突然冒出4410萬　驚嚇PO網求救「怎麼回事？」

同業嗆正妹物理治療師「丟臉」　粉絲狂刷：勸你不要多管閒事

3男玩火害慘家樂福下場會怎樣？老前輩「一根菸燒掉39億」判決曝光

美國首位遭罷黜眾議長　麥卡錫：今年底離開國會

美股三大指數開盤皆漲　道瓊漲160點

單親媽求大眾捐款220萬「讓女兒留學名校」　全場酸爆：臉皮真厚

兇版李毓芬信義區無罩散步　3套服裝測試回頭率

女遊客入境「褲子詭異膨脹」　海關一查掏出6條活球蟒

月薪42K「裸辭玩當沖」！妹子7個月欠債60萬驚醒：人生會毀掉

胖橘伸懶腰不慎跌落沙發　一臉懵找媽討拍：安慰偶

大陸熱門新聞

鮮肉醫顏值激似男模　婆媽瘋掛號「打卡」

女大生挖到人參咬一口！中毒昏迷17小時

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

香港斑馬線設計超貼心　港人曝原因

當直播主以為爽賺…表演系女大生慘被索賠2500萬

為何外國人赴旅遊冷清？業者嘆難度系數高

花44萬買彩券中9.7億　男子現身領獎

壯漢裸半身怒「騎坐在老人背上」！

穆迪將香港、澳門評級展望也降至「負面」

五月天遭疑假唱　陸官媒：「5首歌」唱得有問題

女子銀行帳戶突冒出4410萬　驚嚇PO網求救

全球首座第四代核電廠　在大陸商轉

婆婆太黏人每天視訊撒嬌！人妻還被怪小心眼

醫師長太帥！民眾慕名掛號「搶看醫生」

更多熱門

相關新聞

內湖富家子吸毒敗家…借錢不成捅死阿姨！

內湖富家子吸毒敗家…借錢不成捅死阿姨！

台北市內湖區環山路一段29日上午發生一起凶殺案！一名76歲譚姓女子遭37歲朱姓外甥持刀猛捅左胸，經緊急送醫搶救過後宣告不治。據了解，朱男家境富裕，因吸毒造成精神異常，他向警方表示，很後悔殺掉阿姨。

內湖男持刀砍死阿姨…死者身分曝光！

內湖男持刀砍死阿姨…死者身分曝光！

離職去美國打拼！她生活超苦

離職去美國打拼！她生活超苦

家人供哥留學…爸梭哈退休金女兒憂

家人供哥留學…爸梭哈退休金女兒憂

西松高中首創IB課程　畢業生獲名校錄取　

西松高中首創IB課程　畢業生獲名校錄取　

關鍵字：

留學名校

讀者迴響

熱門新聞

獨／門前隱味牛肉麵老闆開特斯拉酒駕

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

遭爆欠薪、拖欠貨款　廷鑫重訊回應

男友性慾太強！妹子睡到一半驚覺「被壓著搖」

鄭浩均要右肘TJ手術　明年恐報銷

快訊／五月天陷疑假唱風波　阿信「發千字文」直球反擊了！

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

「淫亂婚禮」她傻眼　新娘口接新郎的象鼻

月薪1.4萬元「存款18億」！4公務人員慘了

AV女優逛五金行　脫掉小褲褲藏架上

19歲女友驗出懷孕　男友崩潰：我們沒做過

歡慶中華隊3連勝！4大超商優惠快看

正妹護理師被私訊性騷　他看警告秒認錯：抱歉

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

心肌梗塞年輕化！一表評估心痛指數　「超過2分」小心了

更多

最夯影音

更多
是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議

是效果啦！統神直播還原現場　以為上台要互臭：聽丁特建議
Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

Toyz道歉「退出電競圈」　砸爛冠軍戒指：統神是對的

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

YOASOBI台語問候：打給厚！　得知台灣16萬人搶票驚呆了

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

開輔助駕駛疑未注意路況　休旅車猛撞緩撞車釀2傷

開輔助駕駛疑未注意路況　休旅車猛撞緩撞車釀2傷

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面