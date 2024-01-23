性侵姪女「穿內褲躲衣櫥」　阿嬤護兒阻報警...她上高中又遭侵犯

▲台南小六女童遭叔叔性侵，想報警卻遭阿嬤阻止。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名小六女童小靜(化名)遭叔叔阿偉(化名)性侵，剛巧小靜的母親回家，在女兒房內衣櫥裡發現只穿內褲的阿偉，察覺女兒可能遭性侵，要報警時遭小靜的阿嬤阻止作罷。不料小靜升上高中時，阿偉趁她和閨蜜講電話時再伸狼爪，經小靜奮力抵抗未得逞，因過程小靜掙扎、哭泣的聲音都被閨蜜聽到，閨蜜擔心小靜會再受害，幫她打電話報警。台南地院審理，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯強制性交未遂罪，合併處阿偉8年6月。可上訴。

判決指出，男子阿偉平常在市場幫父母賣肉，和父母、大哥夫妻一家同住，2017年到2018年間某日，阿偉見家中只剩就讀小學6年級的姪女小靜，竟闖進她房間反鎖房門，強行將小靜推倒在床上性侵。

阿偉逞慾到一半，小靜的母親突然回家，發現女兒房間上鎖而敲門，3、4分鐘後才等到小靜開門。母親見小靜滿臉恐懼，手上拿著一本書和一枝筆，說她正在「寫作業」，但房內卻沒有開燈，察覺不對勁，四處查看後，在衣櫥內發現僅穿內褲的阿偉。

母親懷疑小靜遭性侵，當場激動和她哭成一團，連忙找來阿嬤，表示想報警，但阿嬤護兒心切力阻，說兩人「只是在玩」，要小靜「再給叔叔一次機會」，要求大家都不要講出去，小靜和母親也只能作罷。

不料小靜上了高中後，阿偉又在酒後對她起色心，於前年2月17日凌晨2點時，見小靜在一樓和室和閨蜜講電話，竟先在和室外脫下褲子，闖進房將小靜強壓在床，小靜一邊哭喊「走開、不要」，一邊奮力抵抗後趁隙推開阿偉逃離，才未被性侵得逞，過程都被閨蜜聽見，閨蜜因知道小靜顧忌阿嬤疼愛叔叔，不敢報警，她擔心小靜未來還會不斷受害，見義勇為打電話到警局報案。

全案審理時，阿偉否認性侵，辯稱前年2月那天他只是在客廳喝酒，沒對姪女怎樣。阿偉的律師則說阿偉和小靜關係良好，2022年2月15日時小靜還幫他踩背嬉鬧，並沒有恐懼躲避的情形，相關證據頂多能證明阿偉想脫小靜褲子，不能證明確實有性侵。

法官檢視相關證據和證詞，包含第二次案發前，小靜目睹阿偉在和室外脫褲子，曾傳訊息給哥哥求助，而後向哥哥哭訴「被叔叔用」等情，判定阿偉犯行屬實，且犯後毫無悔意，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪、成年人故意對少年犯強制性交未遂罪，合併處8年6月。可上訴。