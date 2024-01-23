盧秀燕宣布！　帕運金牌「15萬變100萬」

▲表揚台中之光閃耀國際，盧秀燕宣布調增帕運獎金，最高100萬 。（圖／台中市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

2023亞洲帕拉運動會（亞帕運）台灣共摘下4金4銀12銅，台中之光即包辦其中的2金1銀1銅，成績相當優秀。市長盧秀燕今（23）日在市政會議表揚4位奪牌選手，包括勇奪雙金的桌球好手林姿妤，以及圍棋好手勾善文、嚴礽麒、石閔元等人，並且特別指示運動局再次研修提高運動獎金，以帕運金牌為例，從原有15萬元提升為100萬元。

盧秀燕表示，近年台中運動員參賽成績表現亮眼，體恤選手必須經年累月忍受高強度訓練，尤其是優秀的選手栽培絕非一夕可成，特別指示運動局再次研修提高運動獎金。以帕運金牌為例，從原有15萬元一次提升為100萬元，另有出賽獎金每人5萬元，不限個人與團體，獎勵額度為全國最高，藉此鼓勵選手持續拚戰，為國爭光。

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運動局長李昱叡指出，在盧市長上任前，台中市原有的帕運獎金分別為：金牌15萬元、銀牌9萬元、銅牌6萬元、第四名1.8萬元、第五名9,000元、第六名6,000元，此次研修提高的獎金額度大幅增加。

帕運方面調增至金牌100萬元、銀牌60萬元、銅牌40萬元、第四名30萬元、第五名20萬元、第六名10萬元，入選國手代表國家參賽即頒發5萬的出賽獎金；亞帕運部分，則是調整為金牌20萬元、銀牌12萬元、銅牌8萬元、第四名3萬元、第五名2萬元、第六名1萬元，以及入選國手代表國家參賽即頒發2.5萬元的出賽獎金。

運動局進一步指出，近年在市府與選手的共同努力下，台中的運動人才輩出，桌球好手林姿妤以精湛的球技，包辦亞帕運女子單打、混合雙打雙金和女雙銀牌，是台灣代表隊獲得金牌最多的選手，在和各國選手高強度競爭下，能有如此成績，相當不容易；而首次列入亞帕運賽事的圍棋項目，嚴礽麒、勾善文及石閔元發揮團隊戰力，勇奪男子團體賽銅牌，拿下史上首面獎牌，表現同樣亮眼。

金牌選手林姿妤表示，感謝盧市長及台中市府的支持，照顧選手不遺餘力，目前已取得巴黎帕運門票，上週也在美國公開賽取得女子單打及混合雙打銀牌，她仍持續努力備戰爭取更高積分，提升世界排名；另外三位圍棋好手也感謝市府相當重視身障運動，他們會繼續努力爭取佳績。

運動局表示，台中市為全國首座成立身心障礙體育總會的城市，運動局積極與總會合作，辦理各類賽事活動與研習等，近兩屆全障運台中市均勇奪全國第二，111年更以地主之姿，達成破百金的優秀成績，未來將持續推動身障運動發展。

