2028總統大選國民黨有誰？　郭正亮曝「她」最適合：很會做人

記者黃翊婷／綜合報導

2024大選剛落幕，就傳出台中市長盧秀燕有望挑戰2028總統大選。對此，前立委郭正亮表示，政治看到4年後太早了，但他認同盧秀燕非常會做人際關係，而且比起台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，盧確實比較適合，因為2028年時只有盧不是帶職狀態。

▲外界傳聞，盧秀燕有望挑戰2028大選。（資料照／記者鄧木卿翻攝）

台中市區域立委在市長盧秀燕的拉抬下拿到6席，不僅讓她坐實「藍營一姐」地位，更被點名是可能接任黨魁或2028挑戰總統大選的人選之一。資深媒體人黃暐瀚甚至直言，盧秀燕在台中市政的表現不僅出色，更為未來可能的國民黨2028總統參選埋下伏筆。

黃暐瀚17日在網路節目《下班瀚你聊》中向郭正亮提問，2028大選賴清德一定選連任，柯文哲也會再選，「那國民黨是誰？」郭正亮認同賴、柯4年後應該會再選，但強調政治看到4年後太早了，畢竟這4年內有可能講錯話、失言，這個不知道，政治還是先看半年內就好，飯還是要一口一口吃。

接著，網友提問，「怎麼評估盧秀燕未來在國民黨的影響力跟角色？」郭正亮表示，盧秀燕應該會先把台中市長做完，做完就2026年了，盧很謹慎，而且時間也剛好非常適當跟充裕，如果真的要選2028大選，盧在市長卸任後都來得及，「因為2026年12月25日卸任，她有充分的一年多的時間，走動基層、建立各種團體，她現在可能會開始經營網路，例如臉書，開始養粉。」

郭正亮坦言，盧秀燕非常會做人際關係，很厲害，如果盧要跟誰發展友誼，就會打到對方的心坎裡；至於同樣呼聲挺高的桃園市長張善政，他認為，張看不出來有這個企圖心，至少目前看不出來。

談到這裡，黃暐瀚又說，國民黨已有3次直轄市長帶職參選，包含朱立倫、韓國瑜、侯友宜，結果都是砰砰砰，是否還會有第4次，各界都在看，包含這次選得非常好的張善政，桃園全壘打，張要選2026年的連任，2028年時就是帶職狀態，台北市長蔣萬安也一樣，2028年沒有直轄市長選舉的，就只有盧秀燕。

郭正亮也表示，這3個人之中，本來就是盧秀燕比較適合，「你有聽過盧秀燕跟誰關係不好嗎？」黃暐瀚秒答沒有，而且就連民進黨議員要罵盧秀燕，往往也罵不太起來。