傳被盧秀燕延攬當台中市副市長　蔡壁如喊「壓力大」：可能會婉拒

▲盧秀燕、蔡壁如。（圖／蔡壁如競總提供）

記者袁茵／台北報導

角逐台中市第一選區立委失利的前民眾黨立委蔡壁如，15日被傳出獲得台中市長盧秀燕延攬，擔任台中市副市長。對此，蔡壁如下午受訪時坦言，依照自己的個性去接此職務，可能對民眾黨衝擊比較大，「我可能會婉拒這樣的職務」。

蔡壁如15日下午接受媒體訪問，針對未來規劃，蔡壁如表示，自己目前要先整理一下，並且展開謝票，且會繼續留在海線，這也是她對海線民眾的承諾，「讓他們可以看得到我、找得到我，可以開始做一些地方服務。」再來是會組建團隊，最重要是在該地租房，把自己安頓下來，開始從地方上紮根服務。

外傳盧秀燕要延攬蔡壁如加入團隊擔任台中市副市長，目前有無此打算，以及是否與盧談過？蔡壁如說，這個職位比較政治性任命，「對我來講，可能壓力也很大，這是外面的傳言，還是要尊重盧秀燕的決定。」此政治人事決定，「對我來講有些沈重，因為我畢竟還是民眾黨員，可能必須跟黨內做比較廣泛溝通。」

蔡壁如提及，依照自己的個性，去接這樣的職務，對整個黨內來講，可能衝擊會比較大，這是她必須要考慮的事，「我可能會婉拒這樣的職務，但對盧秀燕市長的一些支持，我想我們還是會有些可以合作的地方，至少我在地方上的服務，還是會需要她的協助」。

媒體追問，盧秀燕是否在選後就馬上與蔡壁如做討論？蔡壁如回應，「基本上是沒有，都是外面謠傳的，但這對我來講壓力太大了。」自己這2天也不曉得怎麼跟盧秀燕討論此事，「我想我會找時間跟她討論」。