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河南英才學校火災13名小學生身亡　失火男生宿舍疑遭上鎖

▲河南學校宿舍大火13人罹難。（圖／翻攝自微博）

▲河南學校宿舍大火13人罹難。（圖／翻攝自微博，下同）

文／中央社

河南省方城縣獨樹鎮英才學校3樓男生宿舍昨天深夜發生火災，造成重大傷亡，有13名小學生遇難，1人受傷，震驚中國社會。該校畢業生透露，學生晚上睡覺，宿舍會被鎖起來；官媒提出5大疑問，也暗指宿舍遭上鎖。

這是繼河南省商丘市柘城縣遠襄鎮一家寄宿武術館2021年6月25日發生火災，造成18死26人輕重傷之後，中國大陸最嚴重的校園火災事故。

央視新聞報導，19日深夜11時，方城縣119指揮中心接獲報警，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍發生火災。11時38分現場明火被撲滅。事故造成13人遇難，1人受傷，傷者正在醫院救治，目前生命體徵穩定。

▲河南學校宿舍大火13人罹難。（圖／翻攝自微博）

事故發生後，當地成立事故處置指揮部，迅速展開事故調查和善後處置等工作。涉事學校負責人已被控制。

由於10人以上死亡屬重大傷亡事故，中國應急管理部派出工作組連夜赴南陽指導事故救援處置。至截稿尚未通報初步事故原因。

界面新聞報導，當地一名村民指出，英才學校是一所私立寄宿制學校，大約有五六百個學生，小學3年級以上的學生可以留校寄宿，學校目前還未放寒假。他還提及，此次火災事故當中出事學生多為3年級的男生。

揚子晚報引述一名自稱是該學校畢業生透露，在學生晚上睡覺期間，宿舍是被鎖起來的。

央廣網報導，1月20日上午，記者趕赴事故現場，現場已經拉起警戒線，數十名民警在執勤。

▲河南學校宿舍大火13人罹難。（圖／翻攝自微博）

在距離事發學校一牆之隔的餐飲店，透過圍牆可以清晰地看到英才學校宿舍3樓一些玻璃已經破碎，損壞的玻璃旁邊是該學校的標語「快快樂樂回家」。

現場一名2年級學生家長描述，該校幼稚園的3樓是男生寢室，2樓是女生寢室，事發後早上6時已接到通知將孩子接回家中。硯山鋪村一對雙胞胎的家長昨晚接其中一個孩子回家洗澡，另一名孩子卻不幸離世。

由於火災造成重大人員傷亡，央廣網提出5大疑問，反問：「15名學生一個寢室，是否存在安全出口不暢通的問題？」、「當晚11點前發生的火情，學校有沒有安全巡查制度？有沒有老師陪寢？」

災後現場照片顯示，英才學校3樓其中一間宿舍後窗被燒黑，窗戶裝有鐵柵欄。如果是宿舍門被鎖住，等於鎖死唯一的逃生通道。

▲河南學校宿舍大火13人罹難。（圖／翻攝自微博）

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