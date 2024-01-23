6隻浪浪寶寶遭人惡意「折斷腳」！骨頭外露　女子崩潰籌錢救治

記者廖翊慈／綜合報導

河南一位江小姐昨（22）日到一處工地餵食浪浪，發現6隻狗寶寶全遭人惡意折斷了腳，有的被折斷前腳，有的前後腳皆被折斷，甚至其中一隻較為嚴重骨頭外露。她悲憤地將狗狗們送醫救治，目前尚未抓到兇手，狗狗們安置在她家中。

▲6隻狗寶寶們目前皆無法站立。（圖／翻攝自微博）

據《瀟湘晨報》報導，1月22日，江小姐如同往常般前往工地餵養浪浪。工地的工人告訴她，狗媽媽生下了6隻狗寶寶，腳卻有問題。江小姐前往查看時，其中一隻狗寶寶的腳有明顯外傷，骨頭裸露在外，令她認為是人為所致。

▲其中幾隻狗寶寶前後腳皆遭折斷。（圖／翻攝自微博）

江小姐氣憤地表示，「（狗媽媽）是我經常餵的一隻流浪狗，那一窩6隻是全部都有問題，送去醫院確定是人為弄的。」畫面中，狗寶寶們沒有一隻是可以正常行走站立的，連喝水吃飯都需要江小姐扶著。

▲目前醫院無法幫牠們動手術。（圖／翻攝自微博）

目前，江小姐與網友們一同籌了上千元救治狗狗們，但因狗寶寶們尚小僅出生不到兩個月，沒有一間動物醫院能幫忙動手術，只能先做基本的救治，並安置在江小姐家。江小姐表示，要找到兇手恐怕不容易，「狗狗們不知道哪裡礙到他（兇手）了，不愛牠也不要傷害。」