NCC連吞15敗！　中天「逆轉勝」判撤罰

▲NCC槓中天「連15敗」。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

浙江台商案再獲勝訴，中天已15勝，NCC已15敗！中天新聞台「新聞深喉嚨」節目，4年前因播放「浙江台商」父親來電獨家訪問，提及兒子回台防疫醫療及過程，遭國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰40萬元。中天提告撤罰，台北高等行政法院地方庭更一審22日判決撤銷裁罰，此外，涉及十案，包含北高行判決：撤銷NCC對中天的關台處份。

據悉，2020年新冠肺炎疫情大爆發，1名白牌車司機，疑似被他載過的浙江台商給傳染後不幸身亡，而當時自稱浙江台商的父親，在同年2月21日晚間9時，call in進中天新聞台製播的「新聞深喉嚨」節目，談論其子由大陸返台後的相關醫療資訊，替兒子喊冤。

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後來call in內容提及就診醫院名稱及特定縣市，但主持人說「我們這個醫院名稱不要講」，call in民眾說，「全家都去檢查了，包括外婆也去檢查，我跟太太與小兒子在某家醫院檢查。」

▲NCC槓中天「連15敗」。（圖／CTWANT提供）

NCC認為，該節目任由未確認身分的民眾揭露就診醫院名稱、地點等未經查證資訊，以不完整偏頗訊息誤導民眾認知及判斷，致影響疫情控管，有妨害公共秩序或善良風俗的情事，依違反《衛星廣播電視法》裁罰40萬元，中天不服提行政訴訟，一審遭判決駁回。

中天上訴後，台北高等行政法院高等庭認為，該節目播出時，對於查證call in民眾身分及防止call in民眾透露就診醫院名稱、地點，是否具有期待可能性等問題，涉及NCC處分合法性的認定；NCC諮詢會議的組成及合法性等，都是應釐清的問題，一審有應調查證據未予調查及判決理由不備的違法，廢棄原判決發回更審。

台北高等行政法院地方庭更一審22日判決，撤銷NCC裁罰40萬元的處分，但尚未提供判決理由。全案可上訴。

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