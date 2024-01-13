老人才打室內電話！5成民眾只用手機　這套通訊軟體幾乎人人使用

▲NCC最新報告指出，超過5成台灣人只用行動電話，不用室內電話。（示意圖／Pakutaso）

圖文／CTWANT

NCC日前公布一份調查報告，報告中指出民眾使用市內電話的比例越來越低，甚至有超過一半的族群日常只會使用手機。而在智慧型手機通訊軟體的部分，有99.1%的人都會使用到LINE，幾乎是接近人人使用的程度。

NCC日前公布「112年通訊傳播市場報告」，其中針對台灣16歲以上的民眾進行調查，當中有超過51.8%的調查民眾日常「只用手機」，也是首度超越「市內電話、手機均使用」的比例，而今年度「只使用市內電話」的比例僅剩下2.4%。

▲台灣民眾住處電話使用情形。（圖／翻攝自NCC）

回頭看106年至109年這段時間的數據，雖然智慧型手機普及速度十分快速，但「市內電話、手機均使用」的比例在106年時還有79%之多，之後逐年下降，到109年時，整個使用比例已經下降到64.3%，而在112年的使用比例也僅剩下45.8%。

而在於未來一年內是否有計畫取消市內電話的調查中有44.6%的民眾認為不需要市內電話，有85.9%的民眾認為可以使用行動電話取代，顯示市內電話的需求性真的是明顯的逐漸降低中。

▲未來一年內打算取消住處市內電話的原因。（圖／翻攝自NCC）

在智慧型手機的使用上，有超過75.2%的受訪民眾是拿來撥打網路語音電話，有44.7%的民眾是下載圖片、影片、音樂，或是玩遊戲，有37.7%的民眾是拿智慧型手機來瀏覽社群網路。另外有30.6%的民眾是用手機來觀看網路電視，有35.8%的民眾是用手機來發送、接收電子郵件。

▲超過75.2%的民眾是拿智慧型手機來撥打網路語音電話。（圖／翻攝自NCC）

而在智慧型手機通訊軟體的部分，有99.1%的民眾會使用到LINE，接著有49.2%的民眾會使用Facebook Messenger、17.6%的民眾使用WeChat，iOS專屬的FaceTime則有14.6%的民眾使用，接著是10.8%的Skype、7.5%的WhatsApp，Telegram的使用率還有4.1%，而工研院團隊推出的Juiker揪科，使用率只有0.1%。

▲99.1%的民眾會使用到LINE。（圖／翻攝自NCC）

延伸閱讀

▸ 他ATM領錢見紙條覺得問號 網友們一看爆共鳴：我也會這樣

▸ 老婆狂擺爛…被唸就回娘家！他下班見孩尿布「都乾了」傻住 過來人秒勸離

▸ 大媽菜市場買蛤蜊回家煮湯 竟吃到6.8克拉稀有大珍珠