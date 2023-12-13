「11點熱吵店」找女星低胸狂抖奶！挨罰80萬　TVBS提告吞敗

▲「11點熱吵店」被NCC罰80萬。（圖／翻攝自YOUTUBE，下同）

記者郭玗潔／台北報導

沈玉琳及Melody主持的「11點熱吵店」，因找來女星穿著低胸服裝，在節目中抖胸熱舞，被NCC認定危害兒童、少年身心健康，加上該集節目違反置入性行銷規定，最後遭NCC開罰80萬。電視台不滿裁罰，提出行政訴訟，但被台北高等行政法院判決敗訴，全案還可上訴。

判決指出，TVBS歡樂台播出由藝人沈玉琳及Melody主持的「11點熱吵店」，於前年6月10日晚間10點播出主題「老妹嫩妹爭霸戰，今晚你選誰？」，因內容涉及違反《衛廣法》，遭NCC裁罰80萬元，電視台不服，訴願失敗後提起行政訴訟。

NCC表示，該集節目以「老妹」、「嫩妹」競賽為主軸，由老妹隊將計步器別在臀部，嫩妹隊則將計步器別在領口，計時開始後，讓女來賓分別「激烈抖動胸部與臀部」，再穿插沈玉琳不時插科打諢，手指嫩妹隊說「在我心中只有她們這種是女生」等語，鏡頭特寫嫩妹隊來賓或出現字卡歧視老妹。

NCC指出，該節目又派出「小鮮肉」男模碩瀚登場，由他配戴眼罩和心電圖，讓現場醫師分析他的興奮指數。首先字卡為「老妹誘惑絕招耳邊吹氣+溫柔話語」，由來賓成語蕎手持羽毛，趴在男性模特兒肩上耳語「人家今晚不讓你睡，好嗎？」，接著是字卡「嫩妹誘惑絕招SM+親暱稱呼+牽手」，由林莎拿「愛的小手」拍打男模喊「你喜歡被打是嗎？不然你打我好了」，最後還有「老妹撩撥必殺技夜店辣妹熱舞」，由李妍瑾跨坐男模身上，搭配性感舞蹈直接以身體磨蹭男模。

NCC認為，該節目內容除以老妹、嫩妹等有年齡歧視的標籤，還以粗鄙不當、物化女性情節作為噱頭，不僅違反兩性平權，還妨害兒童或少年身心健康。此外，在「口條競賽」部分，以特寫、拍賣等橋段介紹益生菌，明顯沒有區隔節目和廣告。

電視台則辯稱，節目以主持人和來賓趣味對談為主，分成「體力大考驗競賽」、「聲音盲測競賽」，用意在於測驗老妹組和嫩妹組的體力落差，為了清楚識別，才將計數器分別別在臀部和領口上，鏡頭拍到胸臀，只是單純為了要拍到計數器。

電視台指出，「聲音盲測競賽」以情侶為主，主要由對話來看老妹跟嫩妹誰比較有魅力，過程是模擬情侶間的互動，還安排醫師以科學儀器測量心跳並解說，絕對沒有刻意引起性暗示及動作。而「口條競賽」並無宣傳特定商品，只是隨機選擇益生菌，並傳遞相關正確資訊。

法官審理後認定，該節目鏡頭著重在女性來賓穿低胸抖動胸部的畫面，並有女性跨坐男性、在男來賓身上吹氣、耳語，具有性暗示，有誤導兒童或少年偏差性觀念，或造成他們對性別關係的不當認知，妨害兒童或少年身心健康，另外還「藉競賽遊戲之名行置入之實」，原處分罰款80萬適當，因此判決電視台敗訴，全案還可上訴。