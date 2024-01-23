寒流來襲！海邊持續低溫長浪　新北消防籲避免水域活動

▲海邊持續低溫長浪，新北消防籲避免水域活動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

寒流來襲！中央氣象署今（23日）針對20縣市發布低溫特報，東北風持續強勁，中央氣象署發布長浪即時訊息，北海岸及東北角有長浪發生，富貴角出現6米浪高的長浪，龍洞也有5.5米以上，新北市消防局呼籲，在天候不佳期間，眾應盡量遠離海岸及溪流，以免發生危險。

今天東北風持續強勁，交通部中央氣象署發布長浪即時訊息，新北市北海岸及東北角有長浪發生，加上局部大雨或豪雨，伴隨著橙色低溫特報（平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下）。

新北市消防局考量近日東北季風增強，針對轄內東北角（瑞芳、貢寮）及北海岸（萬里、金山、石門）特別加強防溺巡邏及勸導措施，提醒民眾從事岸邊活動務必注意自身安全及保暖，在天候不佳期間，民眾應盡量遠離海岸及溪流，以免發生危險，無論岸邊釣況有多好，都不要冒著生命危險釣魚，以安全為第一。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田呼籲：氣溫驟降時，請保持頭、頸、手和腳部溫暖，尤其年長者及心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並添加保暖衣物。從事外出活動時，應評估自身狀況，做好保暖措施，避免長時間逗留寒冷環境。有關新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至「新北災訊E點通」、「新北市防災宣導互動網-災時專區」、「我的新北市」臉書粉專查詢。