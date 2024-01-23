烏來下雪了！　侯友宜：新北防寒機制已做好萬全準備

▲新北市長侯友宜接受媒體聯訪 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

入冬最強寒流來襲，台灣部分山區已經飄雪，其中新北市烏來區的967高地23日上午8時許也飄起了白雪。新北市長侯友宜表示，新北防寒機制已做好萬全準備，學校部分也在評估當中，都會按照師生安全為最大的優先考量。

烏來967高地海拔967公尺，雖海拔不到千米，但受到霸王寒流影響，23日也降起雪來，放眼望去只見片片白雪覆蓋一切，包括枝頭、車輛擋風玻璃、屋頂、機車、屋簷等。

▲新北市烏來區967高地下雪了。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

侯友宜表示，這段時間，他一直與教育局跟各學校就地區的狀況去做評估，甚至有關區公所的整個避寒機制都已經同步啟動，學校部分也在評估當中，都會按照師生安全為最大的優先考量，而師生到學校的過程中，保暖一定要做好，市府會不斷的去叮嚀學校要落實防寒機制。

侯友宜強調，在山區的學校較容易下雪，市府早已啟動避寒機制、做好萬千的準備。這週天氣都屬低溫，大家做好準備以外，都能夠平安度過這個寒冬。

針對烏來下雪學校防寒措施，教育局也指出，目前轄內山上學校並無降雪，交通路況一切正常；現在是寒假期間，學校仍需為家長提供孩子的基本照顧服務；教育局已提醒學校持續進行防寒措施，例如開暖氣、提供暖暖包等，並加強關懷師生身體健康，如有特殊情形，隨時通報協助辦理。

氣象署表示，23日寒流持續影響，各地天氣非常寒冷，清晨中部以北及宜蘭低溫約6至8度，南部及花東約9至12度，白天北部及東北部整天濕冷，預測高溫僅9至11度，其他地區高溫比周一還要來得更低，預測中部及花蓮11至14度，南部及台東15至18度。