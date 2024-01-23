烏來也下雪了！「967高地」美景曝光　片片雪花覆蓋山頭、屋頂

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

入冬最強寒流來襲，中央氣象署針對全台20個縣市發布低溫警報，台灣部分山區已經飄雪，其中新北市烏來區的967高地23日上午8時許也飄起了白雪。

▲新北市烏來區967高地下雪了。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

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烏來967高地海拔967公尺，雖海拔不到千米，但受到霸王寒流影響，23日也降起雪來，放眼望去只見片片白雪覆蓋一切，包括樹枝枝頭、車輛擋風玻璃、屋頂、機車、屋簷等。

新店分局派遣轄區派出所警員前往巡視路況，於信福路120巷4公里至7公里處，發現有飄雪花及積雪、尚無結冰狀況，目前派遣4名警力注意沿線，將視雪量及路面結冰狀況實施交通管制。

警方指出，目前規劃設置2處管制點，第一管制點為信福路（北107）11號前，第二管制點為信福路120巷口。第一管制點置警力2名，勸導上山警力注意行車安全，第二管制點置警力2名，針對路面結冰後未加掛雪鍊車輛管制通行，禁止進入。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「寒流發威至極致」，表示這波寒流真的很強，搭配豐沛水氣，就連高雄都降到10度以下，未來24小時都是最冷時刻，由於雲多、下雨的關係，23日白天氣溫回升幅度很有限，「今夜到明天清晨第二波低溫，有機會再更低一些」。