真的冷到爆！嘉義健身房玻璃門突爆碎　店員看傻：以為是冰塊

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

寒流發威，全台變成「凍番薯」，嘉義市今(23)晨也出現8度低溫，位於西區的一間健身房玻璃門更直接「冷到爆」，女店員早上開門驚見滿地碎片還以為是冰塊，細看才發現是碎掉的玻璃，令她哭笑不得，幸好並未釀成人員受傷。

▲嘉義市健身房玻璃門冷到爆掉。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



從監視器畫面中可以看見，凌晨4時22分的健身房鐵門沒開，明顯還沒營業，此刻門口右側的玻璃門卻瞬間碎裂，呈現蜘蛛網狀，經過幾十秒後，整片玻璃應聲塌下，真的「冷到爆」。

▲原本好好的玻璃門凌晨突然裂成蜘蛛網狀，接著整片破碎。



蔡姓女店員苦笑表示，她早上7點多抵達把鐵門打開時，瞥見地上出現一顆一顆的透明碎片，起初想說各地傳出下雪，還以為嘉義也冷到結出冰塊，但她靠近細看，才發現是整片強化玻璃門碎掉，傻眼至極。

擔心客人危險，女店員趕緊拿掃把清理碎屑，並用吸塵器將粉塵吸過一遍，目前已通知玻璃行幫忙做新的，不過這幾天客人恐怕得體驗「開放式健身房」，一邊感受寒流威力一邊運動。

▲女店員拉起鐵門看見滿地玻璃，十分傻眼。



正在健身的女客人表示，她來的時候店裡已經將玻璃清理乾淨了，但幸好沒有人受傷，她也打趣笑說，現在內部有自然風，運動不會熱了，稱讚內部「溫度剛好！」

▲女客人笑說現在沒有門，反而讓室內更涼爽，溫度很剛好。