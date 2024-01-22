強化基礎救災能力　南消五大隊為救災默契培訓種子教官

▲台南市消防局第五大隊，在復興分隊廣場前舉辦基礎技能訓練，建立各分隊具備戰術技能教官能力之人員，提升對搶救基本工的熟稔度。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

火災救災現場分秒必爭且險象環生，近年來重大災害不斷，火災案件之複雜程度大幅提升，全面強化火災搶救能力是保護消防人員安全的首要工作，集中訓練課程不再限於新進人員，消防人員一體適用。

消防局第五大隊22日在復興分隊廣場前舉辦基礎技能訓練，建立各分隊具備戰術技能教官能力之人員，提升對搶救基本工的熟稔度。這次訓練由戰術戰技教官團成員擔任教官，教導消防員建立個人救災安全觀念及團隊默契，編排雙節梯及掛梯運用、梯間佈線、自救程序、個人著裝及裝備檢查落實性等綜合情境操作及測驗。

依消防傳承的理念，由各分隊指派經驗豐富的學長來參訓、將所學帶回所屬分隊強化自主訓練，以利未來協助運用於各項災害中，降低自身危害、提升救援效能。

黃偉哲市長表示，透過不斷強化基礎救災能力，相信台南市消防局第五大隊的訓練可提升對於災害事故發生時，個人安全維護及團隊默契的應變能力，有效保護市民朋友及消防同仁的安全。

消防局李明峯局長表示，藉由資深消防人員的傳承下，消防人員出勤中相互提醒，才能平安順利執行完每一件任務。在執行災害搶救室需要與時間賽跑，災害現場更是瞬息萬變，此刻唯有同仁間適時指導及經驗傳承，在面對各種突發狀況時能夠更加勇敢且安全執行消防勤務。