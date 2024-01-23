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印度演員台上猝死！軟腳倒地沒人救　全場觀眾「以為在演戲」

▲▼印度演員台上猝死！軟腳倒地沒人救　全場觀眾「以為在演戲」。（圖／翻攝X）

▲印度演員在台上猝死，觀眾卻以為是劇情的一部分。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度一名男演員在舞台上心臟病發猝死，只見他裝扮成印度教神祇哈奴曼（Lord Hanuman）賣力演出，下一秒卻突然倒地不起，沒想到此舉竟被誤以為是劇情的一部分，所以沒有人及時上前援助，等到發現時已經回天乏術。

新德里電視台報導，這起事故22日發生在哈里亞納邦（Haryana）一座新蓋好的羅摩神廟（Ram Temple），當地民眾準備了傳統戲劇表演「羅摩利拉」（Ramlila）開心慶祝，未料發生悲劇。

影片中，男演員哈里什（Harish Mehta）穿著戲服跳舞，他原本應該觸碰羅摩神演員的雙腳，卻突然軟腳、摔倒在地，直到超過1分鐘後仍沒起身，並且毫無反應，現場人們才意識到大事不妙。

哈里什是一名退休電力工程師，也是一名藝術家，過去25年都在表演中扮演哈奴曼神。雖然他很快就抵達醫院，但仍被醫師宣告不治身亡。

哈奴曼是印度史詩《羅摩衍那》（Ramayana ）的猴神，也是羅摩神的忠誠夥伴。祂身材高大，擁有4張臉及8隻手，還有強大的力量與智慧，象徵著忠心、自制力及奉獻精神，也是冥想、雜技、摔跤等武術的守護神，被許多學者認為，可能是中國小說《西遊記》主角孫悟空的靈感來源。

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