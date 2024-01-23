印度演員台上猝死！軟腳倒地沒人救　全場觀眾「以為在演戲」

▲印度演員在台上猝死，觀眾卻以為是劇情的一部分。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度一名男演員在舞台上心臟病發猝死，只見他裝扮成印度教神祇哈奴曼（Lord Hanuman）賣力演出，下一秒卻突然倒地不起，沒想到此舉竟被誤以為是劇情的一部分，所以沒有人及時上前援助，等到發現時已經回天乏術。

新德里電視台報導，這起事故22日發生在哈里亞納邦（Haryana）一座新蓋好的羅摩神廟（Ram Temple），當地民眾準備了傳統戲劇表演「羅摩利拉」（Ramlila）開心慶祝，未料發生悲劇。

影片中，男演員哈里什（Harish Mehta）穿著戲服跳舞，他原本應該觸碰羅摩神演員的雙腳，卻突然軟腳、摔倒在地，直到超過1分鐘後仍沒起身，並且毫無反應，現場人們才意識到大事不妙。

हरियाणा के भिवानी में आज प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आयोजित रामलीला में 25 साल में हरीश मेहता हनुमान का रोल निभा रहे थे। उन्हें मंच पर ही दिल का दौरा पड़ा और वे गिर गये। लोगों को लगा कि वे एक्टिंग कर रहे हैं। अस्पताल ले गये। लेकिन महज़ 25 साल के हरीश को बचाया नहीं जा सका। pic.twitter.com/0enH0kjdYF — Bhadohi Wallah (@Mithileshdhar) January 22, 2024

哈里什是一名退休電力工程師，也是一名藝術家，過去25年都在表演中扮演哈奴曼神。雖然他很快就抵達醫院，但仍被醫師宣告不治身亡。

哈奴曼是印度史詩《羅摩衍那》（Ramayana ）的猴神，也是羅摩神的忠誠夥伴。祂身材高大，擁有4張臉及8隻手，還有強大的力量與智慧，象徵著忠心、自制力及奉獻精神，也是冥想、雜技、摔跤等武術的守護神，被許多學者認為，可能是中國小說《西遊記》主角孫悟空的靈感來源。

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