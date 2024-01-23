陽明山鞍部「隔3年又降雪」　累積厚度4.2cm！雪白美景曝

▲鞍部氣象站下雪。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

今日受到寒流及華南雲雨區東移影響，各地天氣濕冷，高山也紛紛降雪。中央氣象署表示，玉山、陽明山等地都有下雪，目前鞍部氣象站（位於陽明山鞍部）氣溫回升至1度，雨夾冰霰，累積達4.2cm；玉山昨夜降雪1-2公分，上午7:00天氣濃霧。溫度-4度。

氣象署表示，鞍部氣象站今曰凌晨3:00的氣溫約1.5度，下雨及冰霰；3:16氣溫約0.6度，觀測到雨夾雪；5:00雨夾雪，累積厚度未達1公分；5:16氣溫低至0.1度，為目前測得本日最低溫：6:00氣溫0.2度，雨夾雪但雨漸歇，累積約1公分；8:00氣溫回升至1度，雨夾冰霰，累積達4.2cm。

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氣象署預報員曾昭誠表示，鞍部氣象站在2016、2018、2021年都曾有下雪情形，由於該氣象站海拔夠高，因此只要水氣及溫度配合得當，就有降雪可能，本次降雪與往年情形相差不遠。

▼目前鞍部氣象站氣溫回升至1度，雨夾冰霰，累積達4.2cm。（圖／氣象署）

氣象署指出，玉山昨夜降雪1到2公分，上午7:00天氣濃霧，溫度-4度。風速5級。

氣象署持續針對全台21個縣市發布低溫特報，全台灣除台東縣以外都有10度以下低溫，氣象署提醒，今明兩日寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今日中部以北、東北部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫、連江縣有2度以下或持續6度左右或以下低溫發生的機率，請注意防範。

另氣象署也發布豪大雨特報，其中北北基豪雨、宜蘭大雨，因東北風影響，今(23)日基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨或豪雨，新北、臺北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

▼鞍部氣象站在2021年也曾經下雪，時隔三年今日再度降雪。（圖／氣象署）