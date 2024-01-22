入冬最強寒流來襲　新北籲戶外作業者應加強保暖

▲業者提供勞工暖暖包禦寒。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央氣象局發布今日全台急凍，22日至24日受寒流影響，中央氣象署預測本市有局部地區將出現10度以下，甚至6度以下的低溫，新北勞工局提醒雇主應做好下列預防措施，以防止低溫造成勞工身體傷害。此外，雇主應確實規劃並採取必要的預防措施，若發現勞工身體有不適情形，應立即就醫治療。

新北勞檢處表示，一、工作管理：作業前應確認勞工穿著適當防寒衣物，並於作業中安排適當休息時間、提供熱飲及保暖設備等。二、健康管理：進行工作調整，以減少勞工暴露於寒冷天氣的時間；在休息場所中設置血壓計，並隨時注意勞工身體狀況，尤其需留意中高齡或患有心血管疾病勞工的健康情形，必要時尋求醫師協助。三、教育訓練：實施低氣溫保健教育訓練，使勞工瞭解低氣溫危害並遵守相關健康管理規定，以減少低氣溫造成的危害風險。

▲業者於工作場所確實供給勞工溫熱開水。

新北勞檢處提醒，常在戶外作業的農漁業、清晨馬路清掃、外送服務、夜間道路施工或營造工地等工作者，應穿著保暖或使用暖暖包等禦寒措施；在室內工作者，雇主可設置暖氣或電暖器等保暖設備，以避免勞工因氣溫驟降引發腦心血管疾病，確保勞工朋友在作業時都能健康平安。

勞檢處最後呼籲，勞工朋友在寒流過境期間，應隨時注意自身健康狀況，如有發現不適症狀，應該要立即休息，切莫勉強工作。此外，雇主應確實規劃並採取必要的預防措施，若發現勞工身體有不適情形，應立即就醫治療，倘未做好相關防護措施導致勞工發生職業災害，依職業安全衛生法可處3-30萬元罰鍰。