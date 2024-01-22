新北啟動寒流應變機制！侯友宜關懷獨居長　提醒頭和腳保暖

▲侯友宜送剛出爐的春聯給張伯伯，祝他「錢攏有剩」（台語） 引起張伯伯開懷。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中央氣象署預報寒流來襲，全台溫度一路下滑，預估23、24日最低溫，新北市EOC即刻啟動低溫關懷防寒應變機制，市長侯友宜於今（22日）中午偕同社會局長李美珍、消防局長李清安和板橋區長陳奇正等，前往板橋區觀光街關懷獨居長者張伯伯，除提供保暖禦寒物資外，並提醒張伯伯要留意，如有身體不適，可立即透過緊急救援系統呼叫中興保全或119。

張伯伯今年73歲，早年自營電器行，因搬運勞損產生椎間盤突出，脊椎壓迫到神經，導致雙下肢麻感嚴重，經3次手術，目前在家有使用助行器等輔具。由於張伯伯未婚無子女，板橋區公所將他列為關懷對象，媒合長照2.0進場服務，由居家照顧服務員協助家事及沐浴等，並由板橋志願服務協會理事長陳守德安排志工送餐，以減輕張伯伯負擔。

▲侯友宜幫張伯伯戴上毛帽後，提醒他要注意頭頂和腳部的保暖。

侯友宜一進門，看見張伯伯雖有穿著外套，但未穿襪子，棉質睡褲也顯得單薄，立即由老人科長林妏燕遞上毛帽和厚襪子，侯友宜告訴張伯伯說，老人家最重要是頭頂和腳部，只要這2個地方保暖，全身就會熱呼呼。陪伴一旁的西安里長莊淑慧表示，志工來送餐時，都會留意張伯伯的起居，天冷時會提醒多穿點。

社會局長李美珍帶了獨居長輩關懷包，用傳統笳芷盛裝各項民生用品，由侯友宜送給張伯伯。板橋區長陳奇正也帶了棉被贈送，消防局長李清安則表示，張伯伯家中有安裝住警器，加上社會局之前就由中興保全裝設緊急救援系統，如果有任何狀況，張伯伯可以按鈕求助。

▲社會局長李美珍帶獨居長輩關懷包，由侯友宜送給張伯伯。

侯友宜表示，新北市EOC已啟動低溫關懷防寒應變機制，動員各區公所、志工及里長等，主動提醒獨居長者留意早晚溫差大，關懷訪視時發放保暖禦寒物資，且於各場所推播跑馬燈、張貼佈告欄及社群媒體等，宣導居家用電、用火及使用熱水器等安全，避免民眾發生一氧化碳中毒等意外事件。

侯友宜說，新北市列冊獨居長者有6880人，其中板橋區有686人。市府非常重視獨居長者的照顧關懷，平時透過電話、訪視、送餐、長照及實物銀行等提供服務，這幾天寒流來襲，提醒長輩要注意夜間防寒，如有身體不適，可以立即透過緊急救援系統呼叫中保或119求助。