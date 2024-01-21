佛光山金光明寺寒冬送暖　千戶弱家音樂饗宴贈福田金

▲新北市副市長朱惕之代表侯友宜市長頒贈感謝牌給慈悲基金會楊政達董事。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

佛光山金光明寺於今（21日）舉辦寒冬送暖音樂饗宴，邀請板、土、三、鶯、樹、新及北海岸等約1200戶弱勢家庭參加，除聆賞東西方國際級音樂饗宴外，更由慈悲基金會致贈每戶福田金2000元及物資福袋等，金光明寺住持覺培法師率多位法師為家戶祈福。新北市副市長朱惕之和社會局長李美珍、副局長許秀能和多位市議員、區長、里長、校長等出席參加，感謝寺方為家戶寒冬送暖。

覺培法師表示，佛光山開山星雲大師不忍眾生苦，以「人間有情、佛光有愛」訓勉子弟，要助人離苦得樂，並讓佛法生活化。福田戶不僅要生活物資的滿足，也要心靈的豐富，因此她在10年前邀請享譽國際的大提琴家張正傑，是否能到寺院演奏音樂給福田戶聽？張正傑一口答應，而且每年都邀請不同的音樂家一起表演，令她非常感動。

▲佛光山金光明寺連續第10年在大雄寶殿舉辦寒冬送暖音樂饗宴。

張正傑以大提琴和鋼琴老師呂冠葶合奏天鵝湖拉開序幕，緊接著男中音林政勳、女高音賴珏妤等輪番獻唱莫札特魔笛捕鳥人、台語望春風、杯底不可飼金魚、羅西尼歌劇賽維亞理髮師等。另京劇名角朱陸豪扮裝美猴王唱崑曲，最後合唱義大利世界名曲「O sole mio」（我的太陽），可謂中西合璧，讓福田戶聽得如癡如醉。

副市長朱惕之表示，每年春節前夕，佛光山金光明寺舉辦寒冬送暖音樂饗宴，帶給福田戶滿滿的祝福，其實金光明寺就是一個福田寶地，感謝覺培法師和慈悲基金會楊政達董事及所有贊助的十方大德，五位音樂大師也像是人間菩薩，用音樂撫慰人心，將來說不定福田戶也能培育出音樂家。