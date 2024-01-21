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視察桃子腳第3期校舍工程　侯友宜：全力滿足就學需求

▲視察桃子腳第3期校舍工程。（圖／新北市工務局提供）

▲新北市長侯友宜關心桃子腳國民中小學新建第三期校舍暨共構幼兒園工程進度。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜20日前往北大特區視察桃子腳國民中小學第三期校舍工程進度，要求施工團隊如期如質完成，也不忘叮囑校方注意幼兒園環境安全，盼透過校舍擴建，全力滿足在地就學需求，讓師生有安全舒適的校園。侯友宜表示，新校舍完工後，將可招收身心障礙學生及幼兒等在地學子，同時提供師生嶄新的學習環境，切合SDGs永續發展目標的優質教育指標。

侯友宜指出，三峽北大特區人口持續成長，就學需求隨之提升，市府利用桃子腳國民中小學西北側平面停車場新建第三期校舍暨共構幼兒園，為一棟地下1層、地上6層的建築物，容納9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室、6間專科教室及行政空間，還有63格汽車停車位，供教職員及幼兒園接送使用，總工程經費約5.3億元，預計2024年7月底完工。

▲視察桃子腳第3期校舍工程。（圖／新北市工務局提供）

▲侯友宜要求工程如期如質完工，滿足在地就學需求。

侯友宜聽取地方意見後表示，桃子腳國民中小學為北大特區熱門學校，目前國小部共招收48班、國中部21班，第三期校舍中的幼兒園將於2024學年度啟用，國中小則利用校舍空間調配，適度調整班級數量，以滿足在地各學齡人口就學需求，解決學童跨區就學問題。

工務局表示，第三期校舍延續既有校園的極簡概念，以後製清水模意象展現桃子腳的建築美學，並以垂直綠化牆面及空中平台植栽，形塑自然框景，引入周邊綠景的視覺體驗，結合室內教學與戶外開放空間，鼓勵孩子適性發展，引領綠能教育，培養自然素養。

目前校舍已完成主體結構工程，正進行室內外牆裝修工程及機電設備安裝，預計2024年7月底工程竣工，後續進行室內裝修作業，希望讓全體師生享有更好的校園環境。因應北大特區就學人口持續增加，桃子腳國中小透過整合既有校舍與新建校舍之整體規劃，提供師生優良的學習環境。

▲視察桃子腳第3期校舍工程。（圖／新北市工務局提供）

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