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入冬最強寒流來襲！林佳龍送暖到玉山　感謝氣象站觀測人員

▲▼林佳龍請交通部幕僚送咖啡禮盒給玉山氣象站的觀測人員。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲林佳龍請交通部幕僚送咖啡禮盒給玉山氣象站的觀測人員。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者江采蓁／綜合報導

今年入冬以來最強的寒流來襲，中央氣象局預估最冷將落在23日晚間至24日清晨，總統府秘書長林佳龍22日就拜託之前在交通部辦公室的幕僚，將咖啡禮盒、春聯送暖到玉山，感謝玉山氣象站的觀測人員在海拔3858公尺的高山上堅守崗位，守護山友，守護台灣。

林佳龍表示，今早大家應該明顯感受到氣溫下降了，每當冷氣團來襲，他就會想起玉山氣象站的觀測人員，有沒有足夠的保暖設施。他憶起，2021年的霸王級寒流影響全台，當時的氣象局長鄭明典告訴他，玉山站沒有暖氣，觀測員在零下14度的環境中，等於是在冰櫃工作，他立即請幕僚採購暖爐送到山上，觀測員也邀請他和鄭局長，未來一定要到玉山和他們喝咖啡，欣賞台灣山巒的美麗。

「慶幸這份情誼，沒有因為佳龍的職務轉換而有所改變」，林佳龍提到，在鄭明典的創意下，發展出「等兩個人咖啡」，他也決定延續這份溫暖，由他所創辦的光合基金會與南投青農郁淳創立的花音咖啡莊園合作，推出咖啡禮盒；這兩天氣溫下降，他也把這份溫暖，再一次送上玉山，謝謝玉山站的同仁，在海拔3858公尺的高山上堅守崗位，守護山友，守護台灣，他也在手寫卡片中，提醒大家務必保重身體。

此外，林佳龍特別感謝過去他在交通部辦公室的幕僚，雖然是在私人休假的登山行程，但因為他們知道下次玉山運補時間已經是過年後，所以決定當起「溫暖外送員」，自告奮勇把光合咖啡禮盒，還有總統府及他的春聯，揹上北峰，謝謝他們的熱血和溫暖。

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