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明後天寒潮爆發！全台凍番薯「剩6度」　整天陰雨高山有望降雪

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲明後天的天氣嚴寒。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，明後天寒潮爆發，今日至周三受到寒流影響，各地天氣寒冷，今晚到明晨高雄以北都只有10度以下，北部近山區空曠地區只有6度，另今晚到明日華南水氣東移，各地降雨機率增加，北部、東北部降雨最明顯，這期間在北部1000到1500公尺、其他地區2500到3000公尺以上高山有降雪機會。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今日到周三寒流影響，各地天氣寒冷，今晚到明晨溫度持續下降，預計高雄以北都不到10度，北部近山區空曠地區只有6度，屏東、台東則約12度。

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張竣堯表示，明日白天依然寒冷，北部整天都10度左右，其他地區溫度略升，中部、花蓮13到14度，其他地區15到18度。明晚溫度又下降，低溫範圍更廣，連台東、屏東在內，各地都有10度以下低溫。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲氣象署已針對19縣市發布低溫特報。（圖／氣象署）

張竣堯表示，周四寒流減弱，但周四到周六清晨依然寒冷，各地低溫10度左右，白天溫度上升，周四北部約16到18度，中部以南、花東20到22度，溫度會逐日回升，周日、下周一的日夜溫差縮小，早晚不至於到如此寒冷。

今晚到明日華南水氣東移，張竣堯表示，北部、東北部持續有雨，其他地區明日也有機會下雨，周四以後雨區以迎風面為主，基隆北海岸、大台北山區、東部有局部降雨，越後期水氣越少，北部山區雨勢也會更為零星。

張竣堯指出，今明兩日水氣較多，北部1000到1500公尺、其他地區2500到3000公尺以上高山有降雪機會。另根據氣象十日報來看，暫時還沒有下一波明顯的天氣系統影響。

氣象署已針對19縣市發布低溫特報，今日至周三寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。今日至明日中部以北、東北部及東部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫、連江縣有持續6度左右或以下低溫發生的機率，請注意防範。

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