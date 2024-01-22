寒流+水氣致路面易結冰　台14甲線中高海拔路段傍晚5時起封閉

▲台14甲線合歡山路段已於今日5時起預警性封閉。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

受寒流南下及華南雨帶移入影響，台14甲線中高海拔路段道路潮濕易結冰，公路局表示，台14甲線合歡山路段已於今日傍晚5時起預警性封閉。

公路局中區及東區養護工程分局依據最新氣象情資研判，台14甲線合歡山（武嶺至松雪樓）背陽側路段，傍晚時段以後環境溫度均在冰點以下，加上水氣明顯偏多，路面容易發生較大範圍結冰狀況；尤其深夜至清晨時段除結冰機率高，也易發生雨夾霰（雪）。

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公路養護單位為維護用路安全，已於今日傍晚5時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k至41.5k）等路段，並將視現地實際天候狀況，不排除擴大管制範圍至台8線，只出不進；23日早上7時再視天候及道路狀況，決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路局提醒，依113年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段；另為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加夜間6時通行時段，僅供德基往谷關方向、有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行。

民眾可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或電公路局中區養工分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035，查詢最新路況。