超強寒流來襲！　桃園市復興區「2國小附幼」宣布：停課2天

▲今年入冬以來最強一波寒流來襲，桃園2國小附幼停課。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者楊淑媛、戴若涵／桃園報導

入冬最強寒流來勢洶洶，中央氣象局預估最冷將落在23日晚間至24日清晨。海拔較高、位於桃園市復興區的三光國小、高義國小幼兒課後留園23、24日2天停課。

中央氣象署22日發布低溫特報，22日至24日寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。22日至23日中部以北、東北部及東部地區及金門有6度以下或持續10度左右或以下低溫、連江縣有持續6度左右或以下低溫(橙色燈號)發生的機率，請民眾注意防範。

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因應中央氣象局發布低溫特報，桃園市政府教育局分别關心聯繫及提醒復興區11所學校於辦理寒假課輔或營隊活動時，務必審慎評估低溫對於學生的影響，必要時須依天然災害停止上班及上課作業辦法第9條第3項規定，由校長視實際情形自行決定停止上課，並通報教育局備查。部分沿海空曠地區學校如有類似情形者，亦可依前揭規定比照辦理。

教育局表示，明、後兩天氣象預報復興區各校溫度雖低，但因已全部建置完成冷暖氣機，在寒流來襲時，如有活動均可開啟暖氣替師生保暖。至幼兒課後留園除海拔高的三光國小、高義國小提出決定23、24兩天停課外，其餘學校目前尚不停課。

教育局提醒所有學校如繼續辦理課輔或營隊活動時，務必要求學生及教職員工穿著禦寒衣物並注意四肢及頭頸部保暖、使用熱水器時應確保通風良好，避免一氧化碳中毒、使用暖氣等設備時應注意用電安全、使用熱水保溫袋及暖暖包等用品時，應避免長時間於同部位使用，避免發生燙傷情事。