出外打拚淪癮君子！漁港小開超商賣毒遭逮　狂哀求饒「手好痛」

記者白珈陽、黃資真／台中報導

宜蘭一名24歲邱姓男子家裡從事捕魚工作，經濟狀況優渥，更擁有多艘漁船，幾年前信誓旦旦向母親表示要到外面打拚，怎料卻染上毒癮，甚至鋌而走險做起毒品交易，日前台中刑警大隊經過調查後，在超商逮到進行交易的邱男，邱男當場嚇得驚慌失措，不斷哭喊求饒，仍遭抓回警局，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦後，依法將邱男起訴。

▲宜蘭一名24歲男子染毒，在台中超商販毒被逮。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）



台中市刑大偵一隊去年9月底進行網路巡邏時，發現一名暱稱「全網無前任 有也不承認」的人疑似販售毒品咖啡包，包裝外還印有辛普森家庭的角色圖案，吸引不少年輕人購買，藉此提高銷售數量，偵一隊隨即成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，並鎖定24歲邱姓男子為主嫌。

深入追查後，檢警發現邱男家裡經濟條件優渥，在宜蘭蘇澳漁港、桃園永安漁港均擁有漁船，卻染上毒癮，為了賺錢買毒品，甚至從事運送、販毒，每包進價200元，轉手以4、500元價格賣出，藉此牟取暴利。

▲毒品咖啡包上印有動畫辛普森家庭角色「霸子」的圖案。



而檢警早已查出邱男會在超商進行交易，在超商等候多時，終於等到一身輕便的邱男現身，目擊毒品交易後立即上前表明身分，邱男見狀想逃跑，仍遭員警壓制在地上銬，過程中他不斷哭喊「手好痛」掙扎賣慘，但員警不吃這套，分別在其身上與住所搜出12包毒品咖啡包及100包、約420克重的違禁品，全案偵訊後依毒品危害防制條例罪移送台中地檢署偵辦，並依法起訴邱男。

此外，警方逮捕邱男後通知母親此事，母親錯愕表示，兒子明明說要到中部打拚，希望在其他領域做出成就，沒想到卻走上壞路，令她心碎不已。

警方呼籲，毒品害人不淺，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事。另販賣毒品更是罪加一等，警方取締毒品犯罪刨根究底之決心絕不鬆懈，以確實保障市民健康。