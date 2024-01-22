三寶運將慘了！事故竟突開車門...害公車急煞7傷　挨罰還要賠償

記者張君豪／台北報導

22日上午8時41分台北市大同區民權西路72號、民權西路捷運站6號出口前發生一起公車緊急煞停造成車上7名乘客摔傷送醫的事故，肇因當時該路段前方一輛機車與計程車發生碰撞車禍，雙方車禍後被撞的計程車司機準備打開車門下車察看，計程車左側公車道上行駛經過的指南客運公車司機見狀緊急煞車，結果造成車上乘客共7人受傷送醫。



▲計程車駕駛因未查看開車門導致後方公車煞停，公車上7人送醫。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

大同警方表示，指南客運公車上總計有7名乘客跌倒受傷，但均無生命危險，經北市消防局送往馬偕、中興醫院、台大醫院治療，目前傷勢並無大礙，警方到場對車禍3車駕駛進行酒測，酒測值均為0。

大同警方指出，依《道路交通安全規則》112條5項：「汽車臨時停車或停車，汽車駕駛人或乘客啟閉車門時，應注意行人車輛，確認安全無虞後，始可開啟車門供出入幅度，迅速下車並關上車門。」其中計程車司機開啟車門不當，而致人肇事受傷，警方將依《道路交通安全條例》56-1條：處新台幣2400元以上，4800元以下罰鍰，也恐背負後車緊急煞停的乘客受傷賠償責任。

【其他新聞】

►賣7輛名車全撞爛出險千萬！這家車行真的有鬼 警揭詐保真相

►獨／人體菸灰缸！竹聯淫煞強拍少女凌虐片 逼交50萬「退幫費」

►爆乳辣媽網售毒咖啡被捕畫面曝 白短褲露大腿還不忘拎包包

