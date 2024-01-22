為了下酒菜...4男闖魚塭狂捕撈　3泰男逾期居留1年

記者林東良／台南報導

台南市警學甲警分局據報，有4名竊嫌在魚塭大肆捕撈，經警方迅速前往當場查獲4人，其中3人係觀光簽證逾期停留達1年之久的泰籍男子，夥同台籍陳姓男子為竊魚當下酒菜而犯案，全案訊後依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署及移民署台南專勤隊偵辦。

▲台南市警學甲分局查獲為了下酒菜、結夥到他人魚塭大肆捕撈10多尾魚的4名竊嫌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學甲警分局於1月19日約中午時接獲民眾報案，稱其學甲區三慶里的私人魚塭裡有4名男子，光天化日下持漁網大肆捕撈，宅港派出所巡佐王福得及警員林伯儒、林耘德前往查處發現為4名竊嫌共乘一部小貨車前往案發地，並持「八卦網」捕撈魚獲十數尾。

其中3名為身分不明之外籍移工，起初面對警方詢問竟佯裝不懂中文，後經帶同前往移民署台南專勤隊做指紋比對，查出3人（1人20多歲、2人40多歲）係觀光簽證逾期停留達1年之久的泰籍男子，夥同台籍46歲陳姓男子為竊魚當下酒菜而犯案，再深入瞭解，居住於附近之4名犯嫌，在工作放假後，為了下酒菜而捕魚，全案訊後依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署及移民署台南專勤隊偵辦。

學甲警分局建議，民眾可自行於住家或魚塭、雞場工寮附近裝設監視錄影設備防範可疑人士，也能至鄰近警察單位諮詢防竊相關知識。另如遇可疑人士徘徊，請立即撥打110專線或提供監視錄影像，讓警方查處。