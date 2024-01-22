　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡飼主凌虐！黑狗疑遭灌食慘死「滿地糞便」　她竟說鄰居餵魚刺

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所去年3月接獲通報，民雄鄉金興村一住家經常傳出犬隻哀嚎聲，懷疑有狗狗遭虐，派員訪查後，竟發現該犬隻已死亡且體態瘦弱，飼養環境布滿糞便，但張姓女飼主卻稱狗狗有軟骨症，還懷疑是鄰居偷餵魚刺才導致牠死亡，但經鑑定研判狗狗是因異物梗塞在咽喉窒息而死，懷疑牠身前遭灌食，長期營養不良，依涉嫌違反動物保護法將張女送辦。

▲▼ 嘉義女飼主虐狗 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義張姓女飼主未妥善照顧犬隻致死，遭家畜所法辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）

家畜所派員訪查，發現犬隻已死亡身材瘦弱，且飼養場地堆積滿地糞尿，但張姓女飼主卻否認虐狗，還表示狗狗很乖不會亂叫，不知道檢舉的民眾到底是聽到什麼聲音，她稱犬隻有軟骨症，且曾帶至嘉義市某動物醫院就診，並懷疑鄰居餵食含魚刺的廚餘導致牠死亡。但經家畜所查證後發現並無張女所稱的動物醫院。

之後，家畜所將該犬隻送往台灣大學鑑定死亡原因，結果排除軟骨症或吃入魚刺等死因，發現狗狗胃內含大量未消化食物、腸道內無明顯內容物、血漿稀薄、骨髓呈現嚴重漿液性萎縮，高度懷疑該犬隻長期饑餓與營養不良，伴隨脫水與貧血，符合現場調查資訊。

鑑定研判，該犬隻是因異物梗塞於咽喉窒息致死，高度懷疑生前遭灌食，確認死亡原因為「未妥善照顧」，家畜所事後函請飼主說明，但張女卻未於期限內提出，視為放棄陳述意見，因此將張姓飼主依涉嫌違反動物保護法第25條規定「故意傷害致動物肢體嚴重殘缺」，移送司法機關偵辦。

▲▼ 嘉義女飼主虐狗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲女飼主否認虐狗，還懷疑是鄰居餵食魚刺導致狗狗死亡 。（圖／記者翁伊森翻攝）

家畜所指出，依動物保護法第6條及第25條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，倘故意傷害或使動物遭受傷害致肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，本案張君顯已違反規定，因案涉刑事責任已移送司法機關，同時呼籲民眾應愛護動物不得任意傷害，違者將移送法辦。

ET快訊
快訊／BMW男喝爛醉　高速撞死25歲女騎士
快訊／特斯拉「併排違停」！　害女騎士3歲兒摔死
AMD晶片　移除「台灣製造」所有標記
快訊／換新鈔地圖曝光！　456個據點秒查
快訊／寒流來襲　53歲警猝死
快訊／桃園2學校宣布停課2天
直擊超哥日料店「排隊等用餐」！部落客驚：5萬值了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

BMW男喝爛醉…高速撞噴「25歲女騎士」害慘死！還開上國道拋錨被逮

饒河夜市娃娃機店爆衝突　父女檔vs.19歲男...2人勸架更亂了

特斯拉併排違停擦撞機車　害女騎士3歲兒慘摔...搶救4天不治！

快訊／寒流來襲！基隆警倒臥浴室內猝逝　同仁不捨

台電外包商遭「不明物砸頭倒地」3cm撕裂傷　疑8級陣風害的

出外打拚淪癮君子！漁港小開超商賣毒遭逮　狂哀求饒「手好痛」

要上陽明山追雪看過來！北投警規劃「3階段交通應變管制措施」

惡飼主凌虐！黑狗疑遭灌食慘死「滿地糞便」　她竟說鄰居餵魚刺

連破兩道鐵門！台南天九牌賭場被抄　賭客嚇到喊：不敢了

台東市「這路口」違規多事故不斷　增設科技執法4月中啟用

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

看完Toyz當街被打片　館長：打人百分之一萬不對

BMW男喝爛醉…高速撞噴「25歲女騎士」害慘死！還開上國道拋錨被逮

饒河夜市娃娃機店爆衝突　父女檔vs.19歲男...2人勸架更亂了

特斯拉併排違停擦撞機車　害女騎士3歲兒慘摔...搶救4天不治！

快訊／寒流來襲！基隆警倒臥浴室內猝逝　同仁不捨

台電外包商遭「不明物砸頭倒地」3cm撕裂傷　疑8級陣風害的

出外打拚淪癮君子！漁港小開超商賣毒遭逮　狂哀求饒「手好痛」

要上陽明山追雪看過來！北投警規劃「3階段交通應變管制措施」

惡飼主凌虐！黑狗疑遭灌食慘死「滿地糞便」　她竟說鄰居餵魚刺

連破兩道鐵門！台南天九牌賭場被抄　賭客嚇到喊：不敢了

台東市「這路口」違規多事故不斷　增設科技執法4月中啟用

母湯！高中同學LINE揪團投資　屏東男郵局匯百萬遭攔阻

陸股今日慘跌！江疏影瘋傳「虧千萬人民幣」衝去證券公司…真相曝

孫藝真、玄彬日本約會被捕獲！看老公眼神甜出汁　網讚：好像電影

餐廳不好吃會「給一星留評論」？網曝1狀況不能忍：逼人留言

颳8級風浪！小三通「金門-五通」下午停航　300旅客滯留碼頭

迪麗熱巴童年照曝光！招牌大眼配微笑有夠萌　網讚：從小美到大

「無所事事小海豹」變得比悟空還頑皮！專家示警危險：人類遠離牠

BMW男喝爛醉…高速撞噴「25歲女騎士」害慘死！還開上國道拋錨被逮

饒河夜市娃娃機店爆衝突　父女檔vs.19歲男...2人勸架更亂了

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」　嘆：親友也幫不了

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

社會熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

超哥別用超派鐵拳　律師1招對付Toyz：鬥智不鬥氣

高雄一家五口走絕路　查無脆弱家庭通報紀錄

即／高雄85大樓火警　1人摔傷送醫

陶子「辣杯杯」遭查封　公司欠貨款315萬判賠

龍井某檳榔攤大亂鬥　掏槍男被打趴「頭破送醫」

陶子「辣杯杯」年營收上看破億　為100萬好友撕破臉

更多熱門

相關新聞

4男闖魚塭狂撈下酒菜　3泰男逾期居留

4男闖魚塭狂撈下酒菜　3泰男逾期居留

台南市警學甲警分局據報，有4名竊嫌在魚塭大肆捕撈，經警方迅速前往當場查獲4人，其中3人係觀光簽證逾期停留達1年之久的泰籍男子，夥同台籍陳姓男子為竊魚當下酒菜而犯案，全案訊後依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署及移民署台南專勤隊偵辦。

三寶運將慘了！事故竟突開車門...害公車急煞7傷

三寶運將慘了！事故竟突開車門...害公車急煞7傷

機師恐罷工！民航局要長榮公布2訊息

機師恐罷工！民航局要長榮公布2訊息

韓國瑜穩居國會龍頭？　黃暐瀚揭玄機：僅傅崐萁回應白國會改革

韓國瑜穩居國會龍頭？　黃暐瀚揭玄機：僅傅崐萁回應白國會改革

休旅車「詭異偏移」　連撞路邊7輛機車畫面曝

休旅車「詭異偏移」　連撞路邊7輛機車畫面曝

關鍵字：

嘉義虐狗動保法灌食魚刺影音

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄傳5死命案　夫妻與3孩陳屍租房

同事聯繫不上人急報案　驚見28歲夫妻與3幼子陳屍在床

夫妻帶3稚子走上絕路　爺嬤心碎趕赴認屍

才用超派鐵拳狂揍Toyz！　超哥交保隔天現身機場

知名台籍街頭藝人「氣球人」澳洲身亡

疑經濟壓力！高雄一家五口亡最小才3歲

18歲男無照「載47歲女網友」出遊自撞！她頭部著地亡

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

暴打Toyz　鄉民：超哥早狠撂一句

超哥狂端高級食材「讓Toyz吃到飽」！他喊超有心

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

陶子一招想強吞「辣杯杯」合夥人　法官打臉查封

柯佳嬿加入陸經紀公司！　「同門全小咖」網一面虧

開「保時捷凱燕」接超哥！駕駛身分曝光

收編瘦小貓　養6個月整隻灌飽氣

更多

最夯影音

更多
Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪

Toyz「連拋3問句」遭吃拳頭　出院告超哥殺人未遂等4罪
超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥認沒忍住「使出超派鐵拳」　就算時間倒轉...還是會揍Toyz

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

超哥被起底岳父母是警界高層　交保坦然：一人做事一人當

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

Toyz做完筆錄畫面曝光！　由蹦闆攙扶之下離開警局

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

婁峻碩認和焦凡凡「有避孕」　曝婚禮進度：應該不會在台灣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面