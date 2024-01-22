惡飼主凌虐！黑狗疑遭灌食慘死「滿地糞便」　她竟說鄰居餵魚刺

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所去年3月接獲通報，民雄鄉金興村一住家經常傳出犬隻哀嚎聲，懷疑有狗狗遭虐，派員訪查後，竟發現該犬隻已死亡且體態瘦弱，飼養環境布滿糞便，但張姓女飼主卻稱狗狗有軟骨症，還懷疑是鄰居偷餵魚刺才導致牠死亡，但經鑑定研判狗狗是因異物梗塞在咽喉窒息而死，懷疑牠身前遭灌食，長期營養不良，依涉嫌違反動物保護法將張女送辦。

▲嘉義張姓女飼主未妥善照顧犬隻致死，遭家畜所法辦 。（圖／記者翁伊森翻攝）



家畜所派員訪查，發現犬隻已死亡身材瘦弱，且飼養場地堆積滿地糞尿，但張姓女飼主卻否認虐狗，還表示狗狗很乖不會亂叫，不知道檢舉的民眾到底是聽到什麼聲音，她稱犬隻有軟骨症，且曾帶至嘉義市某動物醫院就診，並懷疑鄰居餵食含魚刺的廚餘導致牠死亡。但經家畜所查證後發現並無張女所稱的動物醫院。



之後，家畜所將該犬隻送往台灣大學鑑定死亡原因，結果排除軟骨症或吃入魚刺等死因，發現狗狗胃內含大量未消化食物、腸道內無明顯內容物、血漿稀薄、骨髓呈現嚴重漿液性萎縮，高度懷疑該犬隻長期饑餓與營養不良，伴隨脫水與貧血，符合現場調查資訊。

鑑定研判，該犬隻是因異物梗塞於咽喉窒息致死，高度懷疑生前遭灌食，確認死亡原因為「未妥善照顧」，家畜所事後函請飼主說明，但張女卻未於期限內提出，視為放棄陳述意見，因此將張姓飼主依涉嫌違反動物保護法第25條規定「故意傷害致動物肢體嚴重殘缺」，移送司法機關偵辦。

▲女飼主否認虐狗，還懷疑是鄰居餵食魚刺導致狗狗死亡 。（圖／記者翁伊森翻攝）



家畜所指出，依動物保護法第6條及第25條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，倘故意傷害或使動物遭受傷害致肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，本案張君顯已違反規定，因案涉刑事責任已移送司法機關，同時呼籲民眾應愛護動物不得任意傷害，違者將移送法辦。