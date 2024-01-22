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社會 社會焦點 保障人權

求復合啪遭拒！他猛力割斷前女友「氣管、頸動脈」放血　再性侵屍體

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲全男不甘心被甩，求復合失敗竟殺害前女友，甚至性侵屍體。（圖／取自免費圖庫123RF，下同）

記者戴若涵／台北報導

一名全姓男子透過交友軟體結識已婚女子小花（化名），2人進而交往、分手，但他不甘求復合遭拒，竟然持刀割斷小花氣管、頸動脈，見人已斷氣還割破小花衣物性侵，一審被判處無期徒刑，案經上訴二審改判21年有期徒刑，最高法院將上訴駁回，全案定讞。

判決指出，全男與小花透過網路交友APP認識，雙方進而成為男女朋友關係，雖然他知道小花已是有夫之婦，但他仍辭去電子工廠作業員的工作，從桃園搬到台中工作，並與小花同居。後來小花對全男的感情日漸轉淡，她便於2022年4月25日向全男提出分手，但全男依然深愛著小花，並對小花關懷備至，2人就住在樓上樓下。

全男因發現小花常常在晚上出門、不接電話，進而懷疑小花是為了別的男人跟他分手，頓時滿心忌妒、不甘，便起了殺心，計畫趁著替小花慶生時，向小花提出復合、發生性行為的要求，如果小花不答應，他就將人給殺了，並事先準備2支鐵鎚、水果刀3支、剪刀1把藏在小花租屋處床跟沙發間的縫隙，準備行凶。

到了事件發生當天，小花載著兒子一同現身慶生，全男就提出復合、做愛的要求，但小花顧慮到兒子在場，便要求他到一同到其他地方談，雙方便到全男租屋處談話，全男擔心爭吵聲吵到其他房客，便將小花拉到房間浴室內，他見小花分手決心堅定，先徒手猛拉小花的頭去撞牆、地板10多下，接著用雙手用力掐頸，見小花暈過去後，返回小花的租屋處拿出預藏的凶器，朝小花頸部攻擊。

小花傷可見骨，兩側頸動脈都被割開、氣管也被切斷，當場死亡。全男見狀，竟又用水果刀將小花的內衣褲割開性侵得逞。犯案後他帶小花的兒子到超商買東西吃，隔日凌晨再帶著小花的兒子一同到派出所自首。

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

台中地方法院審理過後，依照殺人罪、污辱屍體罪等罪名，判處全男無期徒刑，但檢方認為並未判處死刑，量刑過輕，決定上訴二審。

台中高分院指出，全男犯案後考量小花兒子沒人照顧，先帶他去買東西吃之後，才去警局自首，「被告仍心存善念，並未遷怒他人，尚非無可憫恕之處」，全男犯後也對犯案情節坦承不諱，並在審理期間一直向小花家屬道歉， 聲請修復式司法程序，只是因小花家屬不願意而未能進行，並非毫無懊悔的犯後態度。

另外，台灣司法心理學會鑑定結果，認為全男經過妥適治療後，對其他人「低度」再犯風險，具有「高度」教化可能性、「中度」矯正可能性、「高度」再社會化之可能性等情；至於鑑定人認為全男對心儀的女性，有「高度」再犯風險，則是因鑑定人認為「矯正機關受刑人性別單一，針對被告的兩性教育施行不易」導致。

法院認為，全男的惡性未達應最長期監禁的程度，又全男思慮不周，智識程度不高，若施以較長期監禁、輔以適確教化，使他能深入反省，矯正偏差價值觀念與直覺式思考，培養正確的人生觀，尚非全無改過遷善的可能，改判應執行有期徒刑21年，褫奪公權10年。案經上訴最高法院，22日駁回上訴定讞。

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