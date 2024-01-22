提親得知男友是小三生的！正宮媽不會留財產...她猶豫了：要嫁嗎

▲女網友在得知男友的身世後，對於婚事很猶豫。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「如果知道男友其實是小三生的，你們還會嫁嗎？」有女網友透露，跟男友交往2年多，在去年底接受求婚，去提親時才知道男友是小三生的，現在的媽媽則是正宮，用收養的方式收養他，雖然媽媽很疼他，沒有什麼差別待遇，但媽媽也說以後不會留任何財產給他。對此，原PO爸媽覺得嫁過去沒什麼保障，自己也覺得男友很不老實，所以對結婚一事很猶豫。

原PO於近日在「匿名公社」發文指出，跟男友交往2年多，在去年底接受求婚，但在去提親時，才知道男友是小三生的，現在的媽媽則是正宮，並用收養的方式收養他，男友說親生媽媽把他丟給現在的媽媽後就再也沒露過面，幸好現在的媽媽對他跟哥哥、姐姐沒有什麼差別，算是很疼他。

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原PO接著說，但男友媽媽則說以後不會留任何財產給他，而家中的產業都是掛在媽媽頭上，爸爸沒什麼實權。原PO得知後，坦言「我爸媽覺得這樣嫁過去沒什麼保障，我也覺得他身世太複雜，而且還瞞我這麼久很不老實，所以有點猶豫。」詢問大家「如果知道男友其實是小三生的，你們還會嫁嗎？」

貼文一出，網友紛紛開噴「是因為以後分不到財產讓妳猶豫了嗎？」「看來你愛的是他的錢啊！你原以為嫁給他、家境好以後會過得不錯，但沒想到以後都要靠自己打拼了、後悔了！」「當然不要嫁丫！妳愛的是錢又不是人，應該讓妳男友遇到更好的女人」、「是嫁錢還是嫁人？」「吃相真難看」。

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