借廁所遭拒！　大媽惱羞怒嗆店員：要我拉在褲子上嗎？

▲大媽借廁所遭拒，返家後還撂了2名親友到店內討說法。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名五金行員工日前在網路上發文抱怨，指出她某天上班時，遇到一位大媽想要借廁所，但她向對方表明員工廁所不外借後，卻被大媽怒嗆「所以是要我拉在褲子上嗎？」後來新來的員工妹妹看不下去，直接回應「憑什麼我們要借廁所給妳？」氣得大媽返家撂親友助陣，幸虧最終親友還算清醒，點飲料向店家賠罪，希望不要公開監視畫面公審。

一名五金行員工在社團「爆怨公社」中發文，指出他日前在上班時，遇到一位40多歲大媽想要借廁所，但他向對方表明員工廁所不外借後，大媽卻不放棄，一路跟在他身邊碎念「這麼大一間店沒有廁所？妳騙誰啊！借客人上一下會怎樣嗎？阿不然我自己買衛生紙啊！」

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當時一旁新來的員工妹妹因為看不下去，就嗆大媽「到底是誰規定的一定要借廁所的啦！妳說啊？到底憑什麼我們要借廁所給妳啊！法律是有規定是不是啦？廁所髒了妳要清是不是啦？基本工資就這麼低還要幫客人掃廁所，換妳要不要啦？」大媽被嗆得啞口無言後，便離開五金行，沒想到沒多久後，竟帶著2名親友回到店內討說法。

原PO表示，大媽帶著2位約30歲的年輕男生返回店內後，聲稱員工妹妹的態度讓她很害怕、覺得被威脅，要店家負責。不過員工妹妹堅持自己沒錯，表示自己不會向對方道歉，若大媽不開心可以提告。

之後，大媽便不斷鬼打牆強調「我只是要借個廁所而已」、「現在店家都嘛會借廁所」、「你們是服務業態度要好一點」，眼看都沒有人要道歉的意思，最終就被2名年輕人半拖半拉的拉走了。原PO透露，後來下午店內收到熊貓送來幾杯飲料「訂購的人備註請熊貓轉達上午的事情不好意思，希望我們不要把監視器畫面之類的放到網路上公審還是啥的。」

這也讓原PO感嘆「只能說客人百百種，幸好這兩位家人是明理的，要是遇到不明理的還不知道會鬧成什麼樣子。還有，店家到底為什麼一定要借廁所給客人啦！我們的廁所在倉庫裡面，櫃檯要走去廁所還要走了2分鐘不算近，怎麼可能讓客人進去！」

消息一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「怪人、奧客還真蠻多的，還一副裡所當然的樣子，那他家廁所要讓人進去拉屎嗎？」「店家沒有借廁所的必要與義務，可以到有廁所標誌超商借用或是車站就好」、「這如果是我的家人，是不會讓他第二次去現場的，既丟臉又尷尬」、「有那個時間跟人家吵廁所，還不如趕快看附近有沒有什麼加油站或是公廁可上的」。

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