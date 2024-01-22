床以外都是遠方！醫揭「天冷就想賴床」原因：務必注意「四床」

▲冬天一到，早上起床上班、上課都覺得困難度大增。（示意圖／pixabay）

圖文／VTWANT

有道是「床鋪以外的都是遠方，手碰不到的都是他鄉，上個廁所就是發送邊疆，出門上班就是背井離鄉」，用如此語句形容近期的天氣，可以說是再適當不過。人只要天氣一冷，就想要賴在溫暖的床上動都不動。這看在胸腔暨重症專科醫師黃軒眼裡，是再正常不過的反應。黃軒更表示「可以賴床，不急著起床」。

由於近期寒流來襲，黃軒醫師也為此在FB發出幾篇文章，像是人們一到冬天就想賴床，黃軒醫師就引述日本研究表示，日本冬天人們的睡眠時間顯著高於夏天，住在寒冷北部的日本人，他們睡眠時間又顯著多於中部和南部的日本人。

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黃軒醫師解釋，冬季人體合成脂肪的速度比平常快2-4倍，而脂肪分解的速度則比平常低10%。這是因為人體在寒冷環境下會加快新陳代謝，以「保持恆定的體溫」，從而「消耗更多脂肪」。

當氣溫低於人體正常氣溫時，為了保持體溫並吸入濕潤的空氣，人體需要消耗大量熱量。研究顯示，在零下5℃至零下10℃的環境中步行，消耗的熱量比在零上10℃的環境中步行多34%。

因此學者認為，當溫度下降時，人體需要消耗更多的能量來維持體溫，因此我們會感到「更加疲勞，更加無力起床，尤其是極冷的清晨」。

所以，冬天的寒冷環境，使得我們的身體需要消耗更多的熱量來維持正常的體溫。我們會更易感到疲勞，更加無力起床，尤其是極冷的清晨，這是「生理抗寒的正常機制」現象。

至於在賴床的部分，黃軒醫師表示，在這寒流籠罩的日子裡，記得給自己一些溫暖。再次提醒：「可以賴床，不急著起床」，慢慢享受溫暖的被窩，讓整個冬天充滿幸福的氛圍。

睡覺時，保持身體的溫暖同時也是關鍵，穿上「厚實的襪子，保暖上床」，讓寒流無法侵襲你的身體。一杯熱飲、一本好書，慢慢品味這溫馨而悠閒的冬日時光。

他也提醒民眾，在寒流來襲時要務必注意「四床」，分別是可以賴床、不急起床、厚被暖床以及保暖上床。

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